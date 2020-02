Dominic Thiem se bajó del ATP de Buenos Aires

"He tenido una gran semana en Australia, pero a causa de esa gran experiencia me veo obligado a no poder estar en Buenos Aires", explicó Thiem en un mensaje publicado en las redes sociales.

Thiem consideró que la opción más saludable es descansar en estos momentos de la temporada, en busca de una recuperación completa tras su gran papel en Australia, donde perdió la final con el serbio Novak Djokovic.

"Estoy realmente cansado y necesito descansar, para no poner en peligro lo que queda de la temporada", analizó el austríaco, campeón en 2016 y 2018 del ATP porteño.

"Realmente amo este torneo, sin dudas es uno de mis favoritos, porque Buenos Aires es una gran ciudad. Volveré, sin dudas. Puedo prometerlo", agregó.

Thiem, que fue semifinalista en 2019, cerró: "Espero que tengan un gran torneo".