Dominio de McLaren en la clasificación para el Gran Premio de Hungría

Esta es la tercera pole para Norris en su carrera y tendrá a su compañero iniciando justo detrás cuando intente conseguir su segunda victoria de la temporada. Norris ganó el GP de Miami en mayo y estuvo cerca de otra victoria al terminar con cuatro podios desde entonces.

La última pole de Norris fue en España el mes pasado y en Rusia en el 2021.

"Llegamos al fin de semana con confianza de que podríamos pelear por la pole y eso es exactamente lo que hicimos", indicó Norris. Fue la primera calificación 1-2 para McLaren en 12 años.

Verstappen intenta ganar su cuarto título consecutivo de la Fórmula Uno. El holandés lidera la clasificación con 255 puntos, seguido de Norris con 171.

El neerlandés ha ganado los últimos dos años en el Hungaroring a pesar de que no salió desde la pole, incluyendo desde el décimo lugar de salida en el 2022. Pero no tiene problemas en admitir que McLaren ha puesto a prueba a Red Bull en las últimas tres sesiones.

"Lo intenté. Todo el fin de semana hemos estado un poco por detrás y este fue el caso en la calificación. No fue suficiente y es difícil decir por qué", reconoció Verstappen. "Me gusta pelear, pero me gustaría estar en la cima de la competencia. Por el momento siento que estamos persiguiendo a los McLaren pero no me hago para atrás en una pelea".

La tercera sesión de práctica tuvo un resultado similar, cuando Norris y Piastri tuvieron los mejores tiempos, seguido de Verstappen y George Russell de Mercedes.