El boxeo ya tiene su protocolo

Después de muchas idas y vueltas e informaciones cruzadas que decían que sí y que no, ayer quedó oficialmente aprobado por el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Deportes de la Nación, el protocolo FAB para la práctica del boxeo en todo el país para el COVID – 19.

El mismo consta de tres fases, que deberán implementarse en forma gradual, en donde la fase 1 será la “Apertura de gimnasios” (nivel mínimo), la fase 2 la “Realización de eventos” y la fase 3 “Personal interviniente (organización y televisión)”.

La gran duda es si esto aplica a las Selecciones Nacionales, para que puedan no sólo entrenarse, sino concentrar con miras a la clasificación a los JJOO de Tokio del año próximo, dado que en algún momento se deslizó que esto requería un protocolo aparte, especialmente para poder habilitarse el CeNARD para los atletas que aún no se han clasificado, o bien trasladarse a alguna provincia con la financiación correspondiente del ENARD.

Por supuesto que tal protocolo no difiere del de muchos otros deportes, donde debe mantenerse la distancia social, la práctica de no más de una hora, la restricción de atletas según la capacidad del lugar a una distancia no menor a 4 m2 por persona, y la no presencia de público más allá de autoridades designadas para el evento, que deberán estar especificadas en una lista con nombre, apellido y DNI, limitadas estrictamente a su función en el mismo.