Hace seis meses, Néstor Che García fue echado como entrenador de la Selección Argentina de básquet. Este domingo, como DT de República Dominicana, los dejó sin Mundial.

La Selección Argentina de básquet cometió este domingo uno de los fracasos más grandes de su historia: no clasificó al Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas 2023. Es la segunda vez que no consigue el boleto: también no logró clasificar al Mundial de 1982. El equipo de Pablo Prigioni quedó afuera de la máxima cita tras la derrota por 79 a 75 con la República Dominicana de Néstor "Che" García, ¡a quién echó Argentina hace seis meses!