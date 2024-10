El español Rodri se quedó con el Balón de Oro al mejor futbolista del mundo

"Rodri" asistió a la gala en muletas, ya que a fines de septiembre fue operado de la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco, y tendrá nueve meses de inactividad. En la temporada 2023-24, se destacó en la Premier League y fue una pieza importante en la Eurocopa ganada por España, donde fue elegido como mejor jugador del torneo.

El español se consolidó como el sucesor de Lionel Messi en esta edición del Balón de Oro. La ceremonia marcó un cambio de época, ya que ni el crack argentino, ni Cristiano Ronaldo, fueron nominados por primera vez desde 2003.

La ausencia de Vinicius Jr., que decidió no asistir tras enterarse de que no sería premiado con el Balón de Oro, también sumó un tono de controversia al evento en París. La delegación del Real Madrid, encabezada por el brasileño, consideró su ausencia una protesta ante lo que calificaron como una falta de respeto en el proceso de selección del premio.

“Increíble noche para mí. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. En primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón. A todos los que me han votado. Es un día muy especial no solo para mí, sino para mi familia y mi país. Gracias a mi novia, la persona más importante de mi vida, justo hoy cumplimos ocho años juntos. Sin ti este camino no hubiese sido el mismo", expresó Rodri luego de recibir el premio.

"No me quiero olvidar de mis compañeros, sin ellos no estaría aquí. A todo el staff del Manchester City. Sin ellos no podría haberlo conseguido. Estoy en el mejor club del mundo. A la Selección de España, a Luis por confiar mucho en mí. Quería acordarme de Carvajal, que ha sufrido la misma lesión que yo y merecía estar aquí. Y a uno que lo ganará no en mucho tiempo, Lamine (Yamal), sigue trabajando duro. No es una victoria solo mía, sino de todo el fútbol español, y sobre todo la figura del mediocentro. El fútbol ha ganado, como me dijeron muchos amigos”, agregó el volante.

Y luego confesó: “Voy a contar una anécdota del proceso que me llevó hasta aquí. Con 17 años, me fui a Villarreal con el sueño de jugar en primera división y recuerdo un día que llamé a mi padre llorando y dije “basta”, con la sensación de que todo había acabado, que el sueño se desvanecía y recuerdo que me dijo que si había llegado hasta aquí, no tire la toalla. Desde ese día cambió mi mentalidad”.

Desde el año 1960 que un español no se quedaba con el premio. En aquella oportunidad, fue el delantero Luis Suárez, que por esos tiempos vestía la camiseta de Barcelona.

Por otro lado, el delantero del Inter y de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, se ubicó en el séptimo puesto, convirtiéndose en el mejor representante “Albiceleste” en la gala de este año. El Toro fue fue parte de la gala, al entregar el premio Lev Yashin a su compatriota Emiliano “Dibu” Martínez, que ocupó el puesto 18 en la clasificación general.

Así quedó el Top 5 de los mejores jugadores del mundo

1. Rodri (Manchester City).

2. Vinícius Junior (Real Madrid).

3. Jude Bellingham (Real Madrid).

4. Dani Carvajal (Real Madrid).

5. Erling Haaland (Manchester City).