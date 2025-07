Juan Sebastián Verón volvió a pegarle a River por su posible negocio con City Group

"Los hipócritas son aquellos que aplican a otros las normas que se niegan a aceptar para sí mismos", fue la frase del filósofo Noam Chomsky que Verón usó para "pegarle" a la dirigencia que encabeza Jorge Brito en River. Claro, la frase es en alusión a las críticas que recibió por parte de River cuando introdujo al inversor Foster Gillett al fútbol argentino.

Además, Brito disparó cuando le ganó a Verón la contratación de Sebastián Driussi: "Yo no hago ofertas por jugadores sin tener previamente el consentimiento de que el jugador quiere jugar en River. Cada uno está en su derecho de hacer lo que quiera con su plata o con la que le prestan".

image.png

Por su parte, Verón también le pegó a River cuando se dio a conocer que el club de Núñez ejecutará la cláusula de salida de Maximiliano Salas en Racing."Al final, los reyes de los buenos modales y los que dan clases de moralismo la hacen peor: se hacen los ofendidos y te la ponen jajaja. Viva la 'otra cultura'", escribió en sus redes.

La definición de "otra cultura" fue una referencia a unas declaraciones de Marcelo Gallardo que cayeron muy mal en el mundo Estudiantes. El Muñeco fue consultado cómo se iba a plantear River ante los clubes europeos y le recordaron la final del Mundial de Clubes 2009 entre Barcelona y Estudiantes, donde el Pincha cayó compitiendo hasta el final.

Gallardo aclaró que considera que hay que "salir a disputarlo" y se diferenció: “Otra cultura, eh (sobre Estudiantes). Otra historia. Eso también hay que entenderlo así. ¿Podría permitírselo? Sí, a priori sos inferior a tu rival, pero bueno, sos River. Eso no podés perder de vista”. Verón vs. Brito, Estudiantes vs. River, una rivalidad que crece día a día...