El golazo de Nico Paz contra la Fiorentina que da vuelta al mundo

El hispano argentino, cuyo pase pertenece al Real Madrid, recibió la pelota en el área, eludió a un rival, y desde media distancia sacó un zurdazo potente que ingresó por el ángulo superior izquierdo del arco defendido por el español David De Gea. Así llegó a su sexto gol en el campeonato italiano, donde también tiene tres asistencias en 23 partidos.

En un contragolpe letal, el español Assane Diao abrió el marcador luego de una corrida desde campo propio tras un pase de pase del francés Maxence Caqueret, a los 41 minutos de la primera mitad, para llevar el resultado a favor al descanso.

De este modo, el Como puso fin a una racha de 38 años sin ganar como visitante en el estadio Artemio Franchi, se alejó de los puestos de descenso, alcanzó la 13º posición con 25 puntos y logró volver al triunfo luego de tres derrotas consecutivas ante Juventus, Bologna y Atalanta.

Ahora, el cuadro donde brilla Nico Paz tendrá un duro enfrentamiento como local ante el Napoli, líder de la Serie A con 56 puntos, el próximo domingo desde las 8:30.

Por su parte, Fiorentina sufrió su segunda derrota al hilo y cayó al sexto puesto con 42 unidades, fuera de la zona de competencias europeas, y podría quedar en el octavo puesto si Milan (7°) y Bologna (8°) logran sumar de a tres en sus partidos pendientes.

“Nico Paz no se puede dejar escapar. Si el Real Madrid no lo recompra, está cometiendo un error gravísimo. Este chico vale más de 50 millones de euros”, comentó Fàbregas. Y agregó: "Tiene una visión de juego y una madurez que no se ven en muchos chicos de su edad. Cuando lo vés jugar, sabés que está destinado a algo grande”.

Hijo del exdefensor Pablo Paz, el volante nacido en Tenerife explicó tiempo atrás por qué decidió jugar en la Selección Argentina. “Es el momento más lindo de mi vida. Ha sido un sueño. Nada más acabar le di la camiseta a mi viejo, estaba más ilusionado que yo. Es una sensación increíble, me sentí muy cómodo, con toda esta gente, animando como animaba. Scaloni me felicitó luego del partido. Y Leo (Messi) me ayudó con los consejos, a colocarme en el campo. Le estoy agradecido”, comentó después de su debut ante Bolivia.