Gustavo Costas, tras la derrota con Argentinos: "Confíen en este equipo, ya lo demostró"

Durante la conferencia de prensa, Costas reconoció que a la Academia le costó "concentrarse a pocos días de jugar" la definición de un trofeo continental. "Pueden pasar estas cosas. Es lógico, pero no es excusa. Nos duele perder este partido", admitió en Avellaneda.

"Este equipo tiene un amor propio increíble. Maxi Salas jugó infiltrado, y no cualquiera lo hace a días de una final tan importante", reveló el DT a continuación. "Tenemos que dar vuelta la página y competir en las dos cosas, meternos en las dos competencias", remarcó, tras dejar en claro que por enfocarse en un torneo no pueden descuidar el otro.

Costas aprovechó la conferencia para agradecer el respaldo de los hinchas de Racing y pedirles disculpas por la derrota contra Argentinos: "A la gente le agradezco y le pido perdón. Hay que dar vuelta la página. Se viene algo hermoso y tenemos que estar todos juntos. En otro momento había murmullos y ahora se cantó”.

El entrenador salió a respaldar también a su plantel: "Pongo mi cuerpo, no sólo las manos, por estos jugadores. Nunca hubo un grupo que representara tanto a la hinchada. Tienen una entrega y un amor propio increíble".

Asimismo, Costas analizó el nivel de la Academia, que perdió tres de sus últimos cuatro partidos. "No es el esquema lo que falla. Con este esquema logramos un montón de cosas. No va por ahí. Creo que necesitamos uno o dos jugadores que hablen más en el campo, como hizo Zuculini cuando ingresó. Tenemos que seguir trabajando en eso", dijo.

Además, fue consultado sobre la poca cantidad de juveniles que promovió a lo largo su ciclo. "No voy a poner pibes para tener un buen número de debutantes. Quiero que cuando suban a entrenar con nosotros, después no bajen más”, explicó el DT. Y agregó: “Tienen que saber lo que representa Racing. En esto estamos trabajando con todo mi equipo. No cualquiera se pone esta camiseta. Hay que romperse el c... para llegar”.

Racing enfrentará el próximo jueves a Botafogo, en Avellaneda, por la final de ida de la Recopa Sudamericana. La revancha será el 26 de febrero en Brasil.