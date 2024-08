El Kun Agüero contó cuánto dinero gasta mensualmente

El Kun dio algunos detalles de cuestiones financieras, en especial sobre los límites de los gastos con tarjeta en varios países del mundo, con cifras inalcanzables para la mayoría de los mortales. "El límite en la de España son 100.000 euros, en la de acá son 150.000 euros por mes. Puede pasar que te gastes más de 100.000 euros. Si vos vas sumando gastos, la plata se te va", contó, con llamativa naturalidad, el delantero que comenzó su carrera en Independiente.

Tranquilos los limites de tarjetas del Kun. pic.twitter.com/hebjHsscju — Pregonero (@PregoneroL) August 15, 2024

Además comentó , sobre su hábitos económicos, que a la hora de "comprar un auto" hace una transferencia, pero hay otro tipo de consumos que requieren el uso de las tarjetas. "Si hay que comprar una mesa, una palmera más, una planta. Pago el seguro, el coche, no sé, hay miles de gastos. Si voy a un restaurante 10 veces al mes, 15 veces al mes, serán 20, 30 o 40 lucas", contó sobre su lujosa vida.

En cuanto a su habitual participación en partidas de póker, el Kun Agüero contó cuánto había gastado para anotarse a los últimos torneos. "Había inscripciones de 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 dólares. Entonces fui con la tarjeta: ‘Pagame 50.000 la inscripción y ya está'", contó en el ida y vuelta que tuvo con Coscu.

kun aguero.jpg

El Kun sostuvo que Julián Álvarez está haciendo su carrera, pero “al revés”

El ex delantero de la Selección argentina y del Manchester City, Sergio Agüero, afirmó que Julián Álvarez está haciendo su recorrido, pero al revés ya que pasó del equipo inglés al Atlético de Madrid.

Tras lo que fue la oficialización del traspaso del delantero formado en River al conjunto madrileño, quien salió a opinar fue el máximo goleador de la historia de los ‘Ciudadanos’ y lanzó un polémico comentario: "Julián está haciendo el recorrido mío pero al revés. Yo hice Independiente, Atlético, City y él hizo River, City, Atlético. Va a tener que ir a Independiente ahora".

Además, el ex delantero de 36 años afirmó que Álvarez "es un jugador ideal para el Cholo porque todavía sigue corriendo. Va a jugar todos los partidos y no va a competir contra Erling Haaland". El oriundo de Quilmes sostuvo que el delantero de la Selección argentina va a conseguir un rodaje regular en su paso por el Atlético de Madrid y va a ganar confianza. "El año pasado Julián jugó muchos partidos, pero acuérdense que Haaland estuvo casi tres meses parado. Ahí acumuló varios. Si Haaland no se lesiona, Julián sigue siendo el segundo", agregó Agüero.

Por su parte, Julián Álvarez fue presentado en el Atlético de Madrid y aseguró “no sentirse un superhéroe” por haber conseguido el mundial, a la vez que habló sobre los títulos obtenidos a lo largo de su carrera y opinó sobre su paso del club inglés al español.

“Primero que nada quería agradecerle al presidente (Enrique Cerezo) y a todos los dirigentes. A toda la gente que hizo esto posible, al cuerpo técnico, a los jugadores, al staff que me han recibido muy bien”, fueron las primeras palabras del jugador en su presentación.