¡El Kun Agüero vuelve a jugar al fútbol!

El Kun, que venía jugando partidos con los amigos, ahora competirá con su propio equipo: será el jugador número 12 de Kunisports.

Agüero mostró la camiseta (que es rosa y negra con bastones verticales) y estuvo muy metido en la elección del plantel junto al entrenador, Martín Posse, exatacante de Vélez y Espanyol.

“Voy a decir el jugador número 12. El Kun Agüero”, reveló el propio Kun en una transmisión y despertó el aplauso de todos los presentes.

“Estoy muy contento. En algunos o en varios partidos voy a estar yo para ver si podemos hacer algo. Me tengo que recuperar del gemelo, que lo tengo un poco tocado, pero ya me puse un fisio y me estoy preparando físicamente”, sostuvo Agüero.

“Quiero acumular un poquito más de goles de los que tenía”, subrayó el Kun, quien adelantó que traerá a otras ex figuras del fútbol. “Elegimos sólo un delantero porque sabemos que podemos tener muy buenos delanteros como jugador 12. Quiero decirles a los chicos que van a compartir con jugadores muy top. No voy a decir quiénes son, pero les garantizo que vamos a dar mucha pelea”, enfatizó.

El equipo de Sergio Agüero en la Kings League que será dirigido por Martín Posse: los arqueros Víctor Cócera y Sergio Ródenas, los defensores Marcos Guerrero, Flavio Ruggeri, Nacho Jordá y Miquel Fernández, los mediocampistas Joan Inés, Carlos Torrentbó y Víctor Hidalgo, el delantero Lluc Riera, el "jugador 11" Ferrán Corominas y el "jugador 12": Kun Agüero.

El torneo creado por Piqué tiene en total 12 equipos donde cada uno tuvo que seleccionar 10 futbolistas a través de un draft, al estilo NBA, y cuenta con dos invitados que pueden ser ex futbolistas. En el equipo de Ibai aparece Chicharito Hernández y también Iker Casillas competirá en la Liga.

El torneo, que comenzará el 1° de enero de 2023, tendrá el siguiente formato: todos contra todos y luego Playoffs (los primeros ocho clasificarán a los cuartos de final donde se medirán el 1° contra el 8°, el 2° frente al 7° y así sucesivamente). El certamen será transmitido por el canal de Twitch de Kings League.