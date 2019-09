"Siempre pensé que jugar en River o Boca iba a ser pelear títulos y viajar a todos lados. En tres años, lo más lejos que fui con River fue a Chaco", confesó el ex Huracán, ex River y actual entrenador en la Quinta División de Racing Club.

Casi a las piñas con Passarella

Arano además recordó del cruce picante que tuvo con Daniel Passarella. "¿Si estuve a punto de agarrarme a piñas con Passarella?", preguntó el exmillonario como prólogo a su relato.

"Sí es verdad. Fue un momento de mucho nerviosismo para ambos. Antes de la revancha con Belgrano estuvimos encerrados en el Hindú Club con la incertidumbre de tener que ganar y el pensamiento negativo de que podíamos descender. Viví dos días de mucha tensión porque Juan José López no me ponía y yo consideraba que tenía que estar. Por mi forma de ser y personalidad. Me podía hacer el boludo, pero quería estar".

Luego dio más detalles sobre su exclusión del equipo principal y su momento de furia que casi termina a las piñas con el entonces presidente de River: "Me calenté y empecé a revolear patadas que no correspondían. Ahí me vino a hablar Daniel. Nos dijimos de todo como para cagarnos bien a trompadas pero ninguno amagó".