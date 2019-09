"Fue un operativo en el cual la gente que vino bien a la cancha pudo entrar. Cada vez que viene River se queja de algo. Yo no sé si los controlan o no en la Ciudad de Buenos, pero aquí cumplimos con el programa Tribuna Segura, con el cacheo, y nos parece que fue un operativo que estuvo dentro las condiciones que están la mayoría de los operativos de la provincia de Buenos Aires", soltó Lugones.

Y siguió: "Un operativo donde no tenemos complicidades con las barras, donde las barras no nos manejan el operativo y donde estamos orgullosos de la policía de la Provincia de Buenos Aires, que se ocupa de meter presos a los barras. Hay como 70 barras que están presos y algunos venían con armar. Las noticia de hoy es que venían con armas a la cancha y terminaron presos".

Embed "Siempre que viene River acá hay quejas. Estamos satisfechos del operativo que se hizo". Juan Manuel Lugones, titular de Aprevide. pic.twitter.com/FAfv4ZoPV2 — TyC Sports (@TyCSports) September 19, 2019

Enseguida, el titular de la Aprevide agregó: "En la provincia de Buenos Aires no hay complicidades con la barra. No se los deja entrar como si fuesen los dueños del espectáculo. Si alguno vio algún barrabrava de la primera línea de River adentro del estadio, puede dar alguna imagen o algún testimonio gráfico. No estuvieron en la cancha".

Por último, Lugones contó que revisarán los videos para comprobar si algún policía "se excedió" en su accionar. "Si algún policía estuvo fuera de su labor, vamos a mirar las imágenes para ver su accionar, si está dentro de lo que tienen que hacer o si se excedieron en alguna cuestión. Pero lo que sí quiero reiterar que siempre que viene River acá, hay quejas. Estamos satisfechos con el operativo que se hizo, en el cual hay casi 100 personas detenidas. Cada vez que viene River en la provincia de Buenos Aires, es lo mismo".

Embed Da impotencia ver con la impunidad que pega la policía. pic.twitter.com/XBAHt9D2EM — Nico Ávalos (@nicolasavalosok) September 19, 2019

Embed Asi terminó un hincha de River por la represión policial, los médicos creen que no fue por balas de goma pero despues tenes que escuchar al impresentable de Lugones decir que el operativo fue un éxito... pic.twitter.com/cYo5AQ4PJW — Mariano Ezequiel (@Marezemad) September 19, 2019