El Roña Castro contó la triste realidad de su comedor comunitario: "Es durísimo ver a los viejitos"

"Yo pasé hambre, pasé frío, a mí no me lo puede contar nadie... Y estos políticos son haraganes. Lo que hago yo, lo tienen que hacer ellos. No lo hacen y están sentados en un banco, en un sillón y no les dan pelota", comenzó el Roña, al aire de Radio con vos. "Yo tengo 14 comedores, 9 merenderos...", explicó el exdeportista, sobre su acción social diaria.

"Hace algunos años atrás teníamos 2.000 personas. Ahora, tenemos 6.400. Ahora van los viejitos, va la gente grande a comer, a merendar. Uno cosa es contártelo, otra cosa es verlo... es durísimo esto. Y Alejandra (Locomotora Oliveras) hizo lo mismo. Ella ganó varias peleas pero no hizo plata. No alcanzó a juntarse la guita para comprarse una casa. Con nosotros, los boxeadores, es distinto", comparó Castro.

"La última vez que nos vimos, 15 días antes de su Accidente Cerebro Vascular hablamos de política. Yo quería pero me bajé de ser concejal y me decía que le diera para adelante, que iba a poder hacer bien las cosas. Siempre estaba con muchas ganas, con ganas de vivir. Incluso, ese último día que nos encontramos, me dijo que me ponga unos guantes, que jugásemos un rato, que nos sacásemos una foto", rememoró el Roña.

LA LUCHA DEL ROÑA CONTRA LA NECIDAD

“¿Sabés lo qué es que te ruja el estómago, porque a mí no me hacía ruidito, era como que tenía un león hambriento en la panza que pedía morfi y no había nada para darle. Pero con suerte y el esfuerzo de mi vieja y mis hermanos pudimos salir. Yo mangueaba, igual que lo hago ahora, para parar la olla, no había otra, no hay otra”, supo contar el Roña.

Roña Castro nota 3 El Roña Castro está al frente de varios comedores comunitarios.

"Me levanto a las cinco de la mañana para ir al Mercado Central. Ahí me ayudan mucho, me dan choclo, morrón, zanahoria, papa, cebolla, limón, calabaza, tomate, verduras. Voy en un camión, lo traigo al gimnasio, ordenamos todo y a las cuatro de la tarde repartimos. La gente tiene hambre, no es joda”.

“Hay dos cosas en la vida que es muy duro perder: el trabajo y la dignidad. Y cuando no tenés para morfar eso se sufre y cómo. Yo los recibo con una sonrisa, les hago bromas para que pasen un buen momento y se olviden un poco de lo que están padeciendo... Siempre hay que mirar alrededor de uno para saber lo que está pasando”, compartió Castro.

Roña Castro, nota 2 El Roña tiene 14 comedores y 9 merenderos.