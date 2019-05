El video que emocionó a Lionel y Thiago Messi en el regreso de ShowMatch

Este es el video emotivo que le mostró Diego Korol a Messi y su nene:

Embed Thiago Messi le había preguntado a su papá por qué lo criticaban en Argentina y Diego Korol le mostró este video especial de chicos de 6 años. Momento especial en #ShowMatch30Años. pic.twitter.com/FBJS2UZrOI — TyC Sports (@TyCSports) 30 de abril de 2019

Luego, el astro del Barcelona habló del hincha argentino: "Sé del cariño que la mayoría de los argentinos me tiene, siempre estoy agradecido con ellos y me hacen muy feliz". Y agregó: "Estoy feliz por este nuevo título, merecido. Fue muy duro como todos, y consagrarnos con esta Liga me pone muy feliz".

Lionel Messi finalmente recibirá otro premio en su rica carrera: será galardonado con la Creu de Sant Jordi 2019, luego de que el Barsa lo propusiera con el aval de la Generalitat y el Ajuntamente de Barcelona.