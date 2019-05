El “Cabezón” logró un promedio de 20,6, una cifra impensable para la TV actual, en la que los ciclos más vistos no logran superar los 15 puntos. Lo más interesante de todo es que Tinelli no les quitó rating a los demás canales (al menos, no en forma directa) sino que le sumó unos 10 puntos al total de espectadores que tiene la TV en la actualidad.

ADEMÁS:

El ciclo arrancó a las 22.30 con el clásico segmento del “doblaje” en el que varios “duros” del cine recordaban anécdotas de toda la historia de VideoMatch y ShowMatch, y que hizo subir la medición de 14,4 que dejó a novela Argentina Tierra de Amor y Venganza a unos 17,4 en cuestión de segundos, según informaron usuarios de Twitter como Moskita Muerta.

En pocos minutos, la coreografía de los últimos campeones del Bailando, Sofi Morandi y Julian Serrano, subió la aguja hasta 19,4, y en pocos minutos el envío alcanzó los 20 puntos, una marca que se mantuvo hasta bien pasada la medianoche.

El primer “pico” lo tuvo la actuación de las grandes cantantes argentinas que llegó a 20,8 justo antes de que Tinelli pronunciara su clásica frase de apertura “Buenas noches, América”, momento en el cual la medición registró 21,4 puntos.

Sin embargo, a las 23.30, Moskita reportó un nuevo pico de 22,2 durante los sketchs que recrearon los mejores momentos humorísticos que registró el ciclo en su primera década y media de existencia.