La cercanía al retiro, la pandemia que trajo inactividad, y diferentes tipos de necesidades, quizás hayan formado el combo para llevarla a tomar esta decisión, justo cuando la FIB la declaró campeona en receso de su corona supergallo por no defenderla este sábado ante la kazaja Tatyana Zrazhevskaya en Rusia.

Quien ocupó su lugar, la rosarina Daniela “La Bonita” Bermúdez, que iba a disputar el interino ante la kazaja, debió cancelar su viaje porque su padre, Tito Bermúdez, contrajo coronavirus y el título quedó a la espera de nueva fecha, u otros postulantes.

DIARIO POPULAR tuvo la oportunidad de hablar con la Tigresa vía whatsapp para interiorizarse de los detalles y los por qué de la desvinculación, si es que los hubo:

-¿Cuál fue el motivo de la decisión y cómo se lo comunicaste a Rivero?

- Le hablé por teléfono y le dije que quería salir de la promotora. Nuestro contrato igual ya estaba vencido, no sé cuándo, pero estaba vencido hacía rato. De todos modos, nunca necesitamos contrato para trabajar nosotros, por la confianza que había. Pero le dije que quería ver si podía hacer mi retiro en forma particular, o con otra promotora, o manejarme yo y ganar un poco más de dinero de lo que estaba ganando. Me dijo que si era mi decisión estaba bien, que no ataba a nadie. Todo en buenos términos. Le agradecí todo lo que hizo por mí durante tantos años.

- ¿Fue a raíz de lo del título que te sacó la FIB declarándote en receso? ¿Sentiste que no te defendió como correspondía?

- Él me preguntó lo mismo, pero no, nada que ver con eso. Más allá de que me haya defendido o no, ya era algo que venía pensando. Es más, en uno de mis retiros anteriores también hice lo mismo, y en aquel entonces él me dejó hacer esa especie de “pelea homenaje”, como cuando le dan a un jugador el pase libre, ja.

- Lo raro es que fuiste la única a la que dejaron en receso en esta pandemia, y muchas también estaban vencidas en el plazo.

- Bueno, pero eso es casualidad, porque justo salió una retadora a desafiarme.

- ¿Pensás de todos modos pelear contra la ganadora -el día que se enfrenten la Bonita Bermúdez contra la kazaja-, o preferís organizar tu retiro por las tuyas? Y en el caso de hacer esa unificación con la campeona interina, ¿cómo harías? ¿Te manejarías sola? Porque seguro allí tendrías que tratar con Rivero.

- La verdad es que si yo tengo que hacer esa unificación contra la Bonita Bermúdez si gana –que creo, va a ganar- me van a dar 2 mangos, ésa es la verdad. A mí me convenía irme afuera y que me paguen una buena bolsa, por más que me roben la pelea, y después ver.

- ¿Y cuál sería entonces tu próximo paso?

- Estoy apuntando a la AMB. No sé, un título vacante si se quiere, en supergallo, gallo, pluma, depende –NdeR: el supergallo está vacante-. Si puede ser de visitante -mientras no me roben-, mejor. Lo hablaría con Gilbertico, porque después se lo dejo vacante, ya que sería mi pelea homenaje. Y si no, bueno, haría una acá cerrando mi carrera ya definitivamente, tal vez en una “fecha FAB”, porque no me gustaría retirarme con una derrota, y quisiera hacerlo como campeona.