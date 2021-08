Es oficial: "Cristiano Ronaldo ya no jugará en la Juve"

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri confirmó luego en conferencia de prensa lo que ya estaba más que claro, que "Cristiano Ronaldo ya no jugará en la Juve".

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales el delantero portugués nos se había entrenado a la par de sus compañeros, el técnico se limitó a declarar: "Cristiano me dijo ayer que ya no tiene planes de jugar en la Juventus. Por eso no será convocado para mañana. Ahora hablemos del Empoli", en referencia al próximo partido por la Serie A.

image.png Cristiano Ronaldo pasó a despedirse por el centro de entrenamiento de la Juventus y su futuro estaría en el Manchester City.

A modo de cierre, CR7 publicó en su cuenta de Instagram un balance de su paso por el club bianconero con sabor a despedida: "Con estos logros alcancé una meta que me había marcado desde el primer día que llegué a Italia: ganar la Serie A, la Copa y la Supercopa, y también ser Mejor Jugador y Máximo Goleador en este gran país futbolístico con jugadores tremendos, clubes gigantes y una cultura futbolística muy propia".

El principal escollo que podía precipitar la salida del astro era que la Juventus no lograse clasificarse para la Champions League, pero finalmente, la Vecchia Signora alcanzó la cuarta plaza en la última jornada del campeonato Serie A, pero el pase al certamen de la UEFA no detuvo el fin de la relación entre el portugués y el club de Turín.

A los 36 años, Cristiano Ronaldo buscaría su última gran aventura en la Premier League, luego de tres temporadas en la Juve en las que convirtió 101 goles y 22 asistencias.

No obstante, si se conforma el pase de Ronaldo al City, habrá muchas críticas y entre ellas las de algunos ex colegas, como el delantero inglés Wayne Rooney, quien jugó 209 partidos con el portugués en el Manchester United entre 2004 y 2009, logrando tres títulos de la Premier League y una Champions League.

"Es interesante, pero no puedo verlo. No creo que alguien con el legado de Cristiano vaya al City. Todo el mundo sabe que nunca podría jugar para el Liverpool o el Manchester City. Eso es obvio, pero cada uno es como es", dijo el hoy entrenador del Derby County de la segunda división inglesa.