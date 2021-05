Escándalo en Miami: Floyd Mayweather a los golpes con Jake Paul por una gorra

La gresca ocurrió al final de la primera rueda de prensa previa al combate, celebrada en el Hard Rock Stadium de Miami, después que Mayweather calificara a ambos hermanos como "falsos peleadores" y dijera que puede enfrentarse a los dos en una sola noche. En respuesta, Jake Paul lo retó a hacerlo, le sacó la gorra y salió corriendo.

image.png Escándalo entre Floyd Mayweather y Jake Paul en Miami

Como era de esperar, se desató el escándalo. En el medio de la trifulca se pudo oír a Floyd Mayweather gritar "¡Te voy a matar, hijo de puta!".

Poco después del incidente, Paul escribió en su cuenta de Twitter que le quitó la gorra a Mayweather porque este "roba el dinero de la gente con peleas aburridas". "Honestamente, he tenido tres peleas fáciles como profesional, por eso he estado ansioso de acción real. Uno de los 30 guardaespaldas de Floyd me dio un golpe limpio al ojo. ¡Respeto!", reclamó en otro tuit.

