España: renunció toda la Selección femenina de fútbol por el escándalo del beso

Hermoso, víctima de la conducta machista y fuera de lugar de Rubiales desmintió al dirigente y aseguró que "en ningún momento" dio su consentimiento para que éste la besara, y que tomó la decisión de no volver al equipo "si continúan los actuales dirigentes".

"Quiero aclarar que tal como se vio en las imágenes, en ningún caso consentí el beso que me propinó. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que me inventen palabras que no he dicho", expresó Hermoso a través de un comunicado que publicó la Asociación de Futbolistas Profesionales de España en Twitter.

El dirigente, de 46 años, descartó dimitir durante un discurso en el que calificó de "asesinato social" lo que se estaba haciendo contra él y definió el beso a Hermoso como "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas".

En este mensaje, con el hashtag #seacabó, las jugadoras de la Selección española campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a Hermoso, manifestaron su firme condena ante "conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres".

Ante esta escalada, se presume que el Gobierno español tomará medidas y la semana que viene removerá del cargo a Rubiales, quien destacó los logros de su gestión al frente de la RFEF como para tratar de apaciguar las críticas en torno a su comportamiento desubicado.

En tanto, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, solicitó una reunión urgente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para el próximo lunes con el objetivo de acelerar el procedimiento que puede llevar a la suspensión cautelar de Rubiales al considerar que cometió una falta "muy grave" al besar en la boca a una jugadora contra su voluntad.

"Creo que estamos en disposición de que esto sea el 'Me Too' del fútbol español. El señor Rubiales hoy ha defraudado en su reacción, no ha hecho lo que debía. El TAD debe decidir si inicia el expediente y yo como presidente (del CSD) puedo convocar a la comisión directiva del consejo para empezar la suspensión en sus funciones del presidente", afirmó Francos en rueda de prensa.