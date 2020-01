El encuentro tuvo lugar este miércoles a la tarde en el estadio de calle 1 y 57. Contó con la presencia del presidente de la institución Juan Sebastián Verón, diversos dirigentes y figuras allegadas al club, como así también diferentes medios de comunicación.

El comienzo fue a las 18 con la foto oficial de todo el plantel, luego los protagonistas estuvieron a disposición de todos los medios y también se realizó la visita inaugural al museo interactivo “Experiencia Uno”.

El presidente Juan Sebastián Verón remarcó en su mensaje de bienvenida: “No hay que quedarse con lo hecho, que fue muy importante como lo es volver a casa. Por eso hoy tenemos que mentalizarnos en ser un club cada día mejor, más grande, y ojalá lo podamos acompañar con un equipo protagonista”.

Uno de los puntos destacados de la tarde fue la presentación de los refuerzos, con Javier Mascherano a la cabeza, Martín Cauteruccio, Mauro Díaz y la vuelta de Lucas Rodríguez tras su paso por la MLS.

“Me siento identificado con Estudiantes y disfruto mucho de estar acá”, señaló Javier Mascherano. "Sentí que era el momento de volver y me encontré con un club que me quería y que me ofreció muchas posibilidades. Estoy encantado de estar en Estudiantes", agregó el Jefecito.

Consultado por POPULAR, el defensor Jonathan Schunke se refirió al inicio de la Superliga y destacó que “se encuentran muy ilusionados”, pero que “la idea es ir partido a partido, tratando de sumar la mayoría de puntos posibles”.

En la quinta edición del “media day”, además de la presentación oficial del plantel profesional para esta temporada, se pudo conocer la nueva línea de indumentaria de Under Armour, que contará con tres modelos de camisetas, más ropa de tiempo libre y entrenamiento.

La casaca principal es la tradicional a bastones roja y blanca, en esta oportunidad con las franjas más finas y en el costado izquierdo vuelve a aparecer el tradicional banderín que identifica al club en lugar del escudo, aunque en este modelo sin las hojas de roble.

El segundo modelo es una casaca blanca, con distintos entramados que hacen observar franjas en dos tonalidades, mientras la tercera, que aún no se mostró, es de color dorado.

Para el cierre del evento se realizaron dos partidos de futbol en el campo principal, donde dirigentes y jugadores, comandados por Alejandro Sabella, se enfrentaron a un combinado de periodistas.