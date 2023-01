"Empecé el 2023 lleno de trabajo y lindos proyectos, mejor no podía ser... el viernes me dolió la panza y hoy me diagnosticaron cáncer de páncreas, no escribo para dar lástima porque voy a luchar y me voy a curar, solo a los que lean esto reflexionen", contó el balcarceño, de 52 años, en esa red social.

Inmediatamente, en un segundo mensaje, el Bocha señaló: "Hagan los que les haga feliz, pasen tiempo con la gente que aman, vivan cada día como si fuese el ultimo, porque la vida a veces se transforma de una comedia en una de drama! Besos a todos!".

Desde que se retiró, Ciantini se dedicó de lleno a trabajar como productor agropecuario en su tierra natal, y en más de una ocasión había compartido las vicisitudes que conlleva esa profesión.

Por otro lado siguió ligado al automovilismo local ya que es el papá de Diego Ciantini, quien desde muy chico lo acompañó en las carreras, siguió sus pasos y demostró ser tan o más talentoso que él, primero en el TC Pista y luego en el TC, donde pelea en los primeros planos.

Ciantini-padreehijo.jpg José Ciantini junto a su hijo Diego en el marco de una carrera del Turismo Carretera.

Ante la repercusión que tuvo su revelación, el exautomovilista expresó: "Me gustaría poder agradecer uno por uno tantos mensajes recibidos, jamás imagine tanto amor!! Te quiero twitter".