Ezequiel Bullaude fue presentado en Boca: "Voy a dar la vida por esta camiseta"

"Uno sabe lo que significa el club, me comuniqué con mi representante y no lo dudé, estoy muy contento de estar acá", expresó el futbolista de 22 años, que llega desde el Feyenoord neerlandés a préstamo por 18 meses. "Me costó la adaptación y el idioma, y me tocó jugar poco la temporada pasada pero estaba mentalizado en seguir la pretemporada. Pero te llama Boca y es imposible decir no", resaltó.

Bullaude es un jugador de corte ofensivo pero polifuncional. "Se encuentran con un futbolista que le gusta hacer mucho hacer goles. Donde mejor he rendido es atrás de un nueve pero creo que puedo jugar en muchas posiciones: como interior, por los costados o más al medio, pero estoy para donde Jorge me quiera", detalló.

Bullaude-Boca-entrena.jpg Ezequiel Bullaude se entrenó este lunes con el plantel de Boca Juniors.

A su vez, el mendocino destacó La Bombonera, donde "con Godoy Cruz jugué tres o cuarto veces y es un plus, todos saben lo que es jugar en esta cancha, ahora la tengo a favor". En la misma línea, afirmó que "es el sueño de todo niño ponerse una camiseta tan importante en la historia del fútbol argentino" y admitió que "se me puso la piel de gallina cuando me la puse y me dan ganas jugar un partido oficial".

Pese a venir desde el fútbol europeo, Bullaude ya hizo su análisis futbolístico del presente de Boca. "Vi un equipo ofensivo que trata de llegar con gente al área, que le gusta tener la pelota", analizó.

Embed Ezequiel Bullaude se sumó a las prácticas con el grupo en @bocapredio. ¡Bienvenido a casa! #DaleBoca pic.twitter.com/egTov57Qiv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 14, 2023

Y por último, el ex Godoy Cruz reveló cuál es su objetivo para su estadía en el Xeneize, y le dejó un mensaje al pueblo azul y oro: "Ya sabemos cuál es el sueño de todo hincha y jugador de Boca, y vamos a intentar aportar para que eso suceda. Al hincha le prometo dar la vida todos los partidos, es lo que la camiseta amerita, y tratra de hacer lo posible para cumplir los objetivos".

