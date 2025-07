Chicharito Hernández realizó declaraciones machistas y le respondió la presidenta de México

"Mujeres, están fracasando. Están erradicando la masculinidad haciendo la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina: cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando y limpiando. Sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices", comentó Chicharito en el video subido a sus redes sociales.

Luego, prosiguió cuestionando el actuar del individuo masculino: "Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas. Hombres, estamos fallando en la falta de compromiso. Poner a nuestra pareja lo último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos, porque están tratando de erradicar la masculinidad".

La presidenta de México (que es la primera mandataria femenina en la historia del país), Claudia Sheinbaum, arremetió contra el máximo goleador de su país: "Es muy buen futbolista el 'Chicharito', pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres, yo creo que todavía tiene mucho que aprender. Soy mamá, soy abuela, también ama de casa, pero también soy comandante suprema de las Fuerzas Armadas, porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser".

"Es una relación de igualdad, ya está en la constitución; se llama igualdad sustantiva porque las mujeres tenemos nuestras propias características. Y es igualdad, pero cada uno con sus características", agregó la Gobernadora, quien fue una más de las personas que se sintieron defraudadas por el pensamiento del futbolista.

De hecho, Chivas de Guadalajara sacó un comunicado rechazando las expresiones de Chicharito. "Representan una postura individual, mismos que son ajenos a los principios y los valores de nuestra institución", escribió, entre otras cosas, el club mexicano. Además, Hernández podría recibir alguna sanción por la Federación Mexicana de Fútbol.