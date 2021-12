Facundo Farías habló del interés que Boca y River tienen en él

La joya del conjunto de Santa Fe también elogió al entrenador de River e hizo referencia al Xeneize: “Es cierto lo que dije de Gallardo: es el mejor del país y me gustaría ser dirigido por él. También tuve una charla corta con Román (Riquelme) después de que jugamos contra ellos y me hizo un chiste sobre ir a Boca con una propuesta seductora, no dije nada y solamente escuché”.

“Miro los mensajes de Instagram con mis amigos y nos reímos. Subo una foto de mi perro y me comentan que vaya a Boca, ja. Me están volviendo loco”, comentó en tono de chiste.

Facundo Farías destacó sus ganas de seguir su carrera fue del país: “Me gustaría pasar por algún grande antes de saltar a Europa, pero si no puedo hacerlo también está bien. Tengo ganas de progresar y dar un salto. Priorizo lo deportivo, pero también lo económico. Un poco de los dos. Ahora, más que nada por la situación de mi hermana, pienso un poco en los dos. Estoy expectante por lo que pueda pasar”.

“Me siento identificado con (Carlos) Tevez y (Sergio) Agüero pero soy enganche, de nueve no me siento muy cómodo más allá de que juegue ahí. Me gustaría jugar de enlace”, contó sobre sus referentes.

El futbolista finalizó las declaraciones dejando en claro su conformidad con Colón y comentó: “Por ahora sigo siendo jugador de Colón y tengo ganas de seguir. Quiero jugar la Copa (Libertadores) para continuar demostrando que podemos estar en lo más alto como lo hicimos en 2021″.