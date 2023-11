Fran Cerúndolo no pudo con Hurkacz y quedó eliminado en París

El argentino de 25 años batalló en el primer set ante el número 11 del mundo y tras un buen comienzo en el que logró quebrar el saque rival para ponerse 3-1, no pudo sostener el ritmo frente a un tenista que erró muy poco y pudo ganar cuatro games seguidos para quedarse con la primera manga.

En el segundo fue el polaco quien arrancó mejor, pero Cerúndolo igualó 3-3. Sin embargo, a partir de allí Hurkacz dominó completamente el partido y con tres juegos consecutivos lo dejó en el camino, con la particularidad que cerró el partido con nueve puntos ganados al hilo. En la próxima ronda enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov (17), quien venció al kazajo Alexander Bublik (33) por 6-2 y 6-2.

"Es difícil ganarle aquí, viene con muy buenos resultados y tiene golpes que en una pista como esta te hacen mucho daño. Eso le da confianza y te impide romperle el ritmo", analizó el mayor de los hermanos Cerundolo. Y agregó: "No me voy con bronca, era un rival difícil, no es como si hubiera perdido contra alguien que viene mal o al que debía ganar. Aunque es cierto que cometí algunos errores".

El número 21 del mundo, que empieza a ponerle el broche a una gran temporada en la que logró 39 victorias, destacó que "creo que hice un gran torneo, jugué muy buenos partidos aquí y perdí contra un gran rival".

"Estoy muy contento, el haber irrumpido en el top 20, de haber ganado otro título, el haber conseguido muy buenas victoria, en Grand Slam, top-10, todo eso lo voy a valorar. Pero fue un gran año en el que cumplí todo que tenía como objetivos. Se disfrutó mucho", valoró Cerúndolo.

Y cerró: "Fue la temporada de la consolidación entre los mejores, en la que he pasado de ser un top 30 a ser un top 20, lo que viene acompañado de una presión suplementaria, la de saltar a la pista como favorito en muchos partidos, algo que hay que aprender a gestionar".

El Masters 1000 de París se juega sobre superficie rápida y bajo techo en el Palais Omnisports de Bercy, repartirá premios por 6.748.815 euros y a lo largo de su historia tuvo a un solo argentino como campeón, el cordobés David Nalbandian en la edición de 2007. El máximo favorito de esta edición es Novak Djokovic, quien lo ganó seis veces.

Los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Román Andrés Burruchaga avanzaron a cuartos de final en Ecuador

Ugo Carabelli y Burruchaga superaron al italiano Luciano Darderi por 4-6, 7-6 (7-5) y 6-2, y al austríaco Lukas Neumayer por 5-7, 6-0 y 6-4, respectivamente, y se metieron entre los ocho mejores del Challenger de Guayaquil.

Por su lado, el rosarino Federico Coria (78°), máximo favorito al título, se instaló en la víspera en los cuartos de final tras imponerse sobre el riocuartense nacionalizado italiano Franco Agamenone (193°) y volverá a jugar este viernes ante el chileno Alejandro Tabilo (125°).

El Challenger de la ciudad costera de Guayaquil se lleva a cabo sobre canchas de polvo de ladrillo, repartirá un total de 80.000 dólares en premios y a lo largo de su historia tuvo a tres campeones argentinos: Nicolás Kicker en 2016, Guido Andreozzi en 2018 y Francisco Cerúndolo en 2020.