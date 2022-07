Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez están en semifinales

Cerúndolo, número 39 del ranking mundial, había dado el golpe en octavos de final al eliminar al noruego Casper Ruud, número cinco del mundo y el máximo favorito que llegaba para quedarse con el torneo, y en cuartos se impuso a Karatsev (40) por por 7-5 y 6-1, en una hora y 32 minutos de juego.

G1d162pMG17o6puM.mp4

"Ha sido complicado. Es un rival que juega sobre la línea, con un estilo muy agresivo. He necesitado 7-8 juegos para acostumbrarme, pero después jugué un gran partido", dijo Cerúndolo tras el encuentro y obtener el pasaporte a semifinales.

Y agregó: "Es uno de los mejores torneos del mundo. La cancha me recuerda a la de Buenos Aires, es lenta y me siento bien. Esta ciudad es fantástica y me siento muy bienvenido. Si puedo, volveré cada año".

Su rival de mañana de semifinales será el español Pablo Carreño Busta (18), quien eliminó al argentino Diego Schwartzman (14) por 6-1 y 6-0.

Carreño Busta.jfif

El bonaerense Báez (34), en tanto, superó al austríaco Dominic Thiem (exnúmero 3 del mundo, actual 339) por 6-2, 6-7 (5) y 6-4 en un partido que duró dos horas y 49 minutos.

Thiem, finalista de Roland Garros en 2018 y 2019, está de regreso en el tour después de varios meses de ausencia por lesiones en su muñeca y en la rodilla. Sin embargo, Báez logró la victoria en un partido peleado y en el que el argentino tuvo un match-point a favor en el segundo set.

Báez enfrentará en la semifinal al ruso Andrey Rublev (8 del mundo, segundo favorito), que derrotó al serbio Laslo Djere (53) por 7-5 y 6-4. El argentino de 21 años nunca se midió en partidos oficiales contra Rublev, de 24.

El Abierto 250 de Bastad, que se lleva a cabo sobre canchas de superficie de polvo de ladrillo, repartirá premios por un total de 597.900 euros.