Franco Colapinto busca mejorar en la última práctica libre del GP de Estados Unidos: horario y TV

El piloto argentino de Alpine terminó 17° en la primera práctica libre y 15° en la segunda. Este sábado afrontará el último entrenamiento y la clasificación, mientras que mañana deberá remontar tras recibir una penalización de diez puestos para la largada.
Franco Colapinto tendrá este sábado una nueva oportunidad para encontrar el rendimiento de su Alpine en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Después de una primera jornada complicada en el Circuito de las Américas, en Austin, afrontará la tercera práctica libre y la clasificación, dos instancias clave antes de la carrera del domingo.
El argentino terminó 17° en la primera práctica libre y 15° en la segunda, en un viernes en el que priorizó el trabajo con carga de combustible y las pruebas de neumáticos para preparar la competencia principal. En total, completó 53 vueltas y fue el piloto que más giró entre las dos sesiones. Su mejor registro fue de 1:38.121 en la FP1 y de 1:37.201 en la FP2, en una jornada en la que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, también trabajó en la puesta a punto del monoplaza.
La actividad de este sábado comenzará a las 14.30, hora argentina, con la tercera práctica libre, que se extenderá hasta las 15.30. Será la última oportunidad para que Colapinto y Alpine ajusten el auto antes de las pruebas de clasificación, previstas para las 18.
El objetivo será mejorar el rendimiento a una vuelta y encontrar una configuración que le permita al argentino conseguir la mejor posición posible. Más allá del resultado, la penalización que deberá cumplir el domingo condicionará su lugar de partida.
La sesión clasificatoria se disputará entre las 18 y las 19, en horario argentino, y definirá el orden de partida provisional para la carrera.
La actividad se podrá ver en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium en Argentina, además de F1 TV.
El fin de semana del argentino quedó condicionado por una sanción de diez posiciones en la grilla de largada. Alpine decidió instalar una cuarta unidad de control electrónica en su monoplaza A526, por encima del límite de tres componentes permitido por el reglamento durante la temporada.
La decisión llegó después de los problemas que el piloto sufrió en Singapur y representa un contratiempo para una escudería que busca recuperar competitividad.
Ante ese escenario, el equipo enfocó buena parte del trabajo del viernes en las tandas largas y la preparación para la carrera, en lugar de realizar simulaciones específicas de clasificación. Tras completar las dos sesiones, Colapinto resumió su enfoque con una frase: “Estoy enfocado en el domingo”.
La competencia principal se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 17, hora argentina, en el Circuito de las Américas. La carrera tendrá 56 vueltas y una distancia total de 308,405 kilómetros.
Colapinto buscará completar una buena actuación y recuperar posiciones en una pista de 5,513 kilómetros y 20 curvas. Para eso, será importante tanto el rendimiento que consiga este sábado como la estrategia que Alpine prepare para la competencia.
El argentino llegará a la carrera con el desafío de sobreponerse a la sanción y aprovechar el trabajo realizado durante los entrenamientos para avanzar en la grilla y buscar un resultado positivo.
Sábado 24 de octubre
Práctica Libre 3: 14.30
Clasificación: 18.00
Domingo 25 de octubre
Carrera: 17.00
Todos los horarios corresponden a la Argentina. A diferencia de otros fines de semana de la temporada, el GP de Estados Unidos no tendrá formato Sprint.
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