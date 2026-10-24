Franco Colapinto busca mejorar en la última práctica libre del GP de Estados Unidos: horario y TV

Franco Colapinto afrontará este sábado la última práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, antes de la carrera del domingo en Austin.

La sesión clasificatoria se disputará entre las 18 y las 19, en horario argentino, y definirá el orden de partida provisional para la carrera.

La actividad se podrá ver en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium en Argentina, además de F1 TV.

Por qué Colapinto recibió una penalización de diez puestos

El fin de semana del argentino quedó condicionado por una sanción de diez posiciones en la grilla de largada. Alpine decidió instalar una cuarta unidad de control electrónica en su monoplaza A526, por encima del límite de tres componentes permitido por el reglamento durante la temporada.

La decisión llegó después de los problemas que el piloto sufrió en Singapur y representa un contratiempo para una escudería que busca recuperar competitividad.

Ante ese escenario, el equipo enfocó buena parte del trabajo del viernes en las tandas largas y la preparación para la carrera, en lugar de realizar simulaciones específicas de clasificación. Tras completar las dos sesiones, Colapinto resumió su enfoque con una frase: “Estoy enfocado en el domingo”.

Cuándo corre Colapinto la carrera del GP de Estados Unidos

La competencia principal se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 17, hora argentina, en el Circuito de las Américas. La carrera tendrá 56 vueltas y una distancia total de 308,405 kilómetros.

Colapinto buscará completar una buena actuación y recuperar posiciones en una pista de 5,513 kilómetros y 20 curvas. Para eso, será importante tanto el rendimiento que consiga este sábado como la estrategia que Alpine prepare para la competencia.

El argentino llegará a la carrera con el desafío de sobreponerse a la sanción y aprovechar el trabajo realizado durante los entrenamientos para avanzar en la grilla y buscar un resultado positivo.

Sábado 24 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30

Clasificación: 18.00

Domingo 25 de octubre

Carrera: 17.00

Todos los horarios corresponden a la Argentina. A diferencia de otros fines de semana de la temporada, el GP de Estados Unidos no tendrá formato Sprint.