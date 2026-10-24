Islas Malvinas: se enfría el tratamiento de la Ley de Soberanía en Diputados

Más allá de la verosimilitud del planteo de Taiana, también inciden otros factores en los pocos avances del trámite de aprobación del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La Libertad Avanza no pudo zanjar las diferencias que le manifestaron los aliados en torno a aspectos muy sensibles del proyecto de ley: esa fue la razón por la cual no se pudo dictaminar el pasado martes 20 de octubre.

"Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas", dijo el diputado kirchnerista y excanciller, Jorge Taiana.

Ley de Soberanía Nacional: los puntos claves del proyecto

La iniciativa prevé, entre otras cosas, el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina. Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán sólo a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos.

Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.

También se incorporarán delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.

*Con información de la agencia Noticias Argentinas