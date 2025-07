Franco Colapinto, tras el abandono en el GP de Gran Bretaña: "Triste y frustrado"

"No se qué pasó, la verdad no tengo ni idea, no podía salir del box. Todavía están investigando", fueron sus primeras palabras. Luego, asumió que el circuito sigue y deseó que los desperfectos y problemas en Alpine lleguen a su fin: "A trabajar para que la próxima no vuelva a suceder y a enfocarse en lo que viene".

"Estoy triste y frustrado por haber terminado así el fin de semana que había arrancado bien con respecto a Pierre, y estoy un poco triste por cómo terminó. Era una buena carrera viendo todo lo que pasó: la lluvia, los cambios de gomas y todas las cosas climáticas que volvieron cambiante a la carrera”, analizó también con respecto a su compañero, que terminó en el sexto lugar y sumó puntos para la escudería.

En la misma línea, y en comparación a su compañero, mostró un panorama aún más frustrante para él: “Creo que durante este fin de semana estuve más rápido que Pierre y viendo dónde está ahora terminando, capaz teníamos una buena oportunidad".

"Hay que seguir trabajando enfocados en lo que viene, pero una pena no poder ni largar. Me da mucha bronca. Hubo muchas oportunidades. Me habría encantado estar en la carrera e intentar algo. Un poco de frustración por el hecho ni haber podido largar, es algo que no quiere ningún piloto”, concluyó.