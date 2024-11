Franco Colapinto largó desde boxes, hizo una gran carrera y terminó 14º en el GP de Las Vegas

Colapinto sobrepasó a cuatro pilotos a lo largo de la carrera y las otras dos posiciones las ganó por el abandono del francés Pierre Gasly y el de su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon. Por eso, fue el único representante de Williams en gran parte de la prueba nocturna de la F1.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1860579770632663443&partner=&hide_thread=false 33 vueltas de 50 y así superó FRANCO COLAPINTO a Bottas para quedar P16... ¡Excelente!



#LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/JaJUBhiCnv — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2024

El piloto argentino, de 21 años, cumplió con su primera detención en el giro 17º y le colocaron gomas medias. Así volvió a la pista del circuito callejero de Las Vegas en el puesto 19º. Pero la degradación de las gomas fue tal que 11 vueltas más tarde regresó a la zona de boxes y le pusieron otro juego de neumáticos duros. De ahí en más, hizo una carrera prolija y no entró en roces innecesarios.

Pese a no haber sumado puntos, Colapinto se mostró conforme con su actuación y elogió la tarea de los mecánicos de Williams tras el impacto del sábado. "Lo de ayer fue un pequeño error que al final costó muy caro. Por suerte, estuve bien, pero quedé medio bobito cuando bajé del auto. Estaba medio drogado..., no sabía que pasaba. Por suerte, hoy me dieron el OK en la parte médica para que pudiera correr. Y la verdad es que los chicos en el box hicieron un trabajo impecable para poner el auto de vuelta hoy en la carrera", analizó luego del Gran Premio, en el que por quinta vez superó a su compañero de equipo.

"Dos horas antes de salir se rompió la bomba de aceite, así que tuvieron que abrir de vuelta la caja de cambios y el motor, sacar todo y cambiar. Lo que trabajan estos pibes... Les tengo que hacer una estatua. Es una cosa de locos. Quería darles a los mecánicos algo para festejar hoy a la noche, pero bueno; lo haremos en Qatar”, manifestó en conferencia de prensa.

Por su parte, Verstappen se consagró campeón de la Fórmula 1 por cuarta vez consecutiva, luego de finalizar en el quinto lugar y quedar por delante del británico Lando Norris, que fue sexto con su McLaren. El triunfo correspondió a su compatriota George Russell (Mercedes), quien lideró el 1-2 de Mercedes. El podio lo completó el español Carlos Sainz (Ferrari).

Sin mucho descanso para Colapinto y el resto de los pilotos, la máxima categoría del automovilismo tendrá acción el próximo fin de semana, en el Gran Premio de Qatar. La prueba se realizará en el circuito de Lusail y será la penúltima fecha de la temporada. El cierre tendrá lugar en Abu Dhabi.