Franco Colapinto realizó un balance de su paso por la F1: "Estoy muy contento con lo que hice"

Con un comienzo sorpresivo en el que logró sumar puntos en Bakú y en Texas y hacer grandes carreras en Monza y Singapur, con el correr de las fechas, su desempeño fue decayendo y tuvo accidentes en los últimos cuatro Grandes Premios. El click se produjo en Brasil, cuando lo que parecía ser un fin de semana único por la cantidad de argentinos que se acercaron a apoyarlo, terminó siendo una experiencia traumática.

Chocó durante la Q1 el domingo por la mañana y, más tarde durante la carrera, volvió a estrellarse en la subida hacia la recta principal mientras se encontraba el Safety Car en pista. En Las Vegas parecía listo para dejar atrás ese mal trago, pero durante la Q2 sufrió un fortísimo impacto que superó los 50G y puso en duda su participación en la carrera, primero por su estado de salud y luego por los daños que sufrió su FW46. Por suerte para él todo salió bien y pudo correr al otro día.

"No solía tener accidentes. Los primeros casi que fueron en F1. Pero es parte del proceso. Y creo que pasé por algunos momentos este año que fueron difíciles. Estuve tratando de maximizar el auto. Miro hacia atrás y veo momentos, por supuesto, donde podría haberlo hecho mejor, y veo momentos en los que hice un muy buen trabajo sin conocer el coche y maximizando la oportunidad", expresó el pilarense en una entrevista con medios seleccionados.

Franco Colapinto F1 Williams Balance 2024 Auto.jpg Franco Colapinto corrió nueve carreras en la F1 durante 2024 a bordo de un Williams.

Luego, Colapinto detalló que encuentra diferencias entre los accidentes de Interlagos y Las Vegas. Mientras que los ocurridos en Brasil los ve como parte de su proceso de aprendizaje, el de Estados Unidos cree que lo podría haber evitado. "Creo que Brasil fue muy difícil, con mucha lluvia. Los autos eran casi inmanejable para todos. Y alguien iba a chocar. Lo veo como mi primera experiencia en mojado. Mi primera experiencia con intermedios, todo era muy nuevo. El que me duele por dentro un poco más es la de Las Vegas", aseguró.

Y continuó: "En Las Vegas estaba en control, y estaba realmente empujando el límite en la clasificación. Estaba tratando de poner un Williams en la Q3. Tal vez no éramos lo suficientemente rápidos, pero estaba realmente, realmente, realmente yendo por ello, y tal vez fue demasiado. Ya estaba haciendo un buen trabajo y no necesitaba correr esos riesgos. Así que quizá la gestión del riesgo no fue la adecuada. Pero está en mi naturaleza también tratar de maximizar cada momento que me subo al auto".

"Es parte del proceso, parte de la experiencia, y creo que estoy muy contento con lo que hice en estas nueve carreras. E l panorama general es realmente bueno cuando lo mirás. Y sí, un sueño hecho realidad desde el principio", cerró Franco.

Las chances de seguir corriendo en 2025

Como Williams sumó a Carlos Sainz para lo que viene y mantendrá a Alex Albon, el argentino deberá esperar su chance si sigue en la estructura. Fuera de esto,la única escudería que todavía no tiene a su dupla de pilotos es la de RB Racing, el segundo equipo de Red Bull que solo tiene confirmada la continuidad de Yuki Tsunoda.

Justamente Red Bull fue uno de los equipos que mostró interés por el argentino, pero luego de un declive en sus últimas presentaciones, algunas declaraciones de los directivos mostraron que preferían priorizar su propia academia. Por eso Liam Lawson, neocelandés que corrió en RB sobre el cierre de la temporada, y Isack Hadjar, piloto francés de F2, son los que podrían ocupar las vacantes.

De todos modos, eso no está cerrado y habrá que aguardar a la oficialización. En el medio, Alpine también mostró interés por Colapinto. La marca francés mantendrá a Pierre Gasly como piloto principal y todo indicaba que su compañeró sería el rookie Jack Doohan, de floja actuación en su primer Gran Premio que fue en Abu Dhabi. Además, en las últimas horas surgió la información de que estaban negociando por el argentino.