El posteo de Williams para Franco Colapinto que incluyó pistas sobre su futuro en la Fórmula 1

A través de sus redes sociales, el equipo compartió un extenso video con sentidas palabras de parte de todos los integrantes del equipo, desde los mecánicos hasta los ingenieros, para el joven de 21 años.

Gaetan Jego, quien supervisó su desempeño durante las carreras, le envió sus mejores deseos: “Realmente te deseo todo lo mejor donde quiera que sea, con nosotros o tal vez encuentres un asiento el próximo año. Realmente lo mereces y has demostrado que mereces un asiento”.

Lo curioso de este posteo es el sabor a despedida, lo cual sugiere que Colapinto podría continuar su carrera en otro equipo de la Fórmula 1. Incluso uno de los miembros del equipo le dice que es "triste verte ir".

Mientras que en su Instagram, Colapinto reaccionó a este video y agradeció: “Muchísimas gracias chicos por este par de carreras. Gracias por hacerme rápidamente parte de la familia. He disfrutado cada segundo. Su energía positiva y esfuerzo han sido tan contagiosos y agradables para mí. Espero volver a verlos en el futuro, les deseo lo mejor”.

Colapinto, el primer argentino en la Fórmula 1 en 23 años, disputó los Grandes Premios de Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Incluso se dio el lujo de sumar cinco puntos (cuatro en Azerbaiyán y uno en Estados Unidos), convirtiéndose en el primer argentino en conseguirlo desde Carlos Reutemann en 1982.

Sus grandes actuaciones, principalmente en sus primeros cinco Grandes Premios en los que no bajó del duodécimo puesto, generaron el interés de escuderías como Red Bull y Alpine. Sin embargo, parece que ambos equipos se habrían decidido por otros pilotos para la temporada 2025, lo cual dejaría a Colapinto sin un asiento.

Todo parece indicar que Colapinto será el piloto de reserva de Williams en la próxima temporada, aunque el intercambio que tuvo con Williams en redes sociales en las últimas horas genera una luz de ilusión entre los fanáticos argentinos.

Embed

Por qué se abre una puerta en Alpine

Durante las pruebas del Gran Premio de Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina, los rumores sobre un posible pase de Colapinto a la escudería francesa Alpine, volvió a sonar fuerte y, según las palabras de la periodista brasileña Julianne Cerasoli en el podcast Pit Pass F1 “no está completamente descartada” la llegada del argentino.

“Hablando de Alpine, sigo escuchando que Colapinto no está en absoluto fuera de la consideración para 2025 y que Flavio Briatore (asesor principal) está buscando una manera de deshacerse de Jack Doohan”, comentó Cerasoli en uno de los capítulos emitidos antes de la carrera principal en los Emiratos Árabes.

El piloto australiano, de 21 años, corrió en el GP de Abu Dhabi en reemplazo del francés Esteban Ocon, quien se marchará al equipo Haas en 2025.

El hecho de que Doohan esté haciendo su primera carrera en la Fórmula 1 en este Gran Premio es para evaluar, en cierto modo, sabiendo que no va a ser lo suficientemente bueno.

"Así que sería una excusa para Flavio (Briatore) para dejarlo caer. Flavio está siendo muy activo en el paddock hablando con todo el mundo, y no me sorprendería que ese fuera el caso. Por supuesto, para que eso suceda, Williams necesitaría algo de dinero. Así que no es algo barato para Flavio. Pero no creo que Colapinto esté completamente descartado. Y durante este viernes, muchas veces oí: ‘¿Escuchaste hablar de Colapinto? ¿Sabes lo que está haciendo Flavio?’ Así que estemos atentos a eso”, completó Cerasoli.