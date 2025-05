Franco Colapinto: "Siempre que uso gomas blandas voy para atrás"

“Me fui acercando con las gomas medias, si seguía haciendo vueltas, hubiera mejorado un poco más. No estamos usando el modo motor, teníamos mucha nafta y aun así hice casi el mismo tiempo que con la goma blanda”, explicó Franco Colapinto después de la Clasificación del Gran Premio de Mónaco.

Más allá del resultado, fue claro al señalar una incomodidad persistente con el auto, en especial con el uso de neumáticos blandos. “Cada vez que pongo la goma blanda me voy para atrás, y no entiendo por qué. La sobrecaliento mucho, es muy difícil en tracción... el auto no tracciona, no salgo de las curvas lentas”, manifestó con frustración.

Embed

La exigente y técnica pista del Principado dejó al descubierto problemas mecánicos que comprometen el rendimiento del auto en condiciones límite. “Se siente muy duro cuando voy arriba de un piano, de un pozo o de un bache... el auto se empieza a descolocar y nunca para. Es como que sigue saltando, como que nunca podés pasarlo bien”, reveló.

En uno de los pasajes más contundentes de su análisis, Colapinto lanzó un mensaje que podría incomodar al equipo técnico de Alpine: “Perdemos mucho grip en las curvas lentas y no se siente rígido. Es como que la goma de adelante no muerde en la mitad de curva y cuando acelero, la goma trasera está en el aire”.

A pesar de la frustración, el argentino encontró algo de consuelo con los neumáticos medios: “Me sentí mucho más cómodo. No fue una vuelta limpia, pero hice el mismo tiempo que con la blanda... así que algo raro hay. Di saltitos, pero con la blanda seguía estando lejos. Es como que no le termino de agarrar la mano”.

Con una mezcla de sinceridad y preocupación, el pilarense dejó en claro que el equipo deberá trabajar intensamente si quiere mejorar su rendimiento en lo que queda del fin de semana.