Gago: "Este es el camino que tenemos que seguir"

"El objetivo está claro, este es el camino que tenemos que seguir y tenemos que seguir en la búsqueda de ganar títulos", agregó.

Sobre la jugada del polémico penal sancionado por el árbitro Fernando Rapallini sobre el final del partido (mano de Agustín Sandez tras un rebote), y que acabó siendo decisiva para el triunfo de la Academia, Gago señaló: "Digo la verdad: todavía no la vi, todos me dijeron que fue penal pero no la vi".

Boca-Racing-penal.jpg La mano de Sandez que Rapallini sancionó como penal y le dio el triunfo a Racing sobre Boca en Abu Dabi. Captura.

Acerca de si el resultado final fue justo, Pintita opinó: "Creo que en el primer tiempo mantuvimos el partido jugando donde nosotros queríamos, y por ahí nos faltó un poquito de ese último pase que lo encontramos en varias situaciones".

"En el segundo lo tuvimos también, esa forma de jugar, de encontrar los espacios que nos podía dejar el rival, de encontrar los movimientos... Creo que tuvimos el partido controlado durante gran parte, en ese segundo tiempo por ahí se cortó un poco, que es lo que no buscamos, perdimos un poco el balón y ellos se posicionaron más alto y nos complicaron más", reconoció.

Acerca del primer partido de Maxi Morález, que a los 35 años regresó al club, dijo que "fue muy bueno, hace muy poco que está trabajando con nosotros y creo que la experiencia y la calidad que tiene nos va a dar ese plus para este estilo de partido. Sabe manejar muy bien el ritmo de juego, tiene muchas ganas, regresó con una ilusión muy grande y es muy importante que en su primer partido haya conseguido ganar un título".

Al ser consultado sobre lo que significa la llegada del delantero peruano Paolo Guerrero, de 39 años, el técnico sorprendió con su respuesta: "Todavía no está confirmado, todavía no está con nosotros".