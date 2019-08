"Seguimos generando un vínculo fuerte, pero sin obviar la realidad de nuestro país. Uno es realista y observa. Mientras los jugadores se sientan arraigados no hay de qué preocuparnos. Sí nos preocupan otras cosas. Como ciudadano me preocupa lo que estamos viviendo y lo que estamos por atravesar en este tiempo. No quiero obviar esa opinión", dijo Marcelo Gallardo sobre el aumento del dólar tras las PASO. Es que, claro, esa moneda se ve reflejada en el salario que debe pagarle el club a los jugadores.

Y ante una posible oferta del fútbol europeo, que esté dispuesto a pagar la cláusula de salida de alguno de sus dirigidos, el Muñeco tuvo, siempre con cierta cautela, una especie de calma budista. "No hubo grandes cambios, los jugadores están enfocados en la competencia que tenemos por delante. Ninguno nos ha manifestado que quiere evaluar ofertas en el caso de que lleguen. Igualmente tenemos que estar alertas". Asimismo añadió que "seguiremos apostando al grupo que armamos, a la posibilidad de sostenernos hasta fin de año, y después veremos cuáles son las opciones que tenemos".

Mañana River visitará a Racing, el jueves tendrá una cita por los cuartos de ida de la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño, tres días después por la Superliga asoma Talleres en el Monumental, el jueves 29 será el desquite copero ante los paraguayos y el domingo 1° de septiembre, el choque ante Boca. De cara a esos compromisos, Gallardo dijo: "Creemos que estamos bien preparados para comenzar la seguidilla que se viene". En tanto que respecto al clásico de mañana en Avellaneda opinó: "Contra Racing es un buen partido para poder medirnos. Seguramente no generen tanto juego, pero sean directos a la hora de atacar".

Por último, explicó los motivos por los cuáles no concentró al refuerzo Paulo Díaz para el próximo cotejo. "Se ha liberado en los entrenamientos, pero no ha tenido una semana normal. Estuvo parado después de la Copa América. Imaginamos que después de la semana que viene empezaremos a sumarlo. Está en proceso de adaptación, ni casa tiene todavía", cerró.