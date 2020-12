Gimnasia de La Plata: tres casos positivos de coronavirus

De esta manera, la dupla técnica Messera y Martini no podrá contar con los futbolistas para el próximo encuentro que será el lunes desde las 21.30 en El Bosque frente a la T. Pese a no ser habituales titulares y no disputar minutos en lo que va de la fase campeonato, Gimnasia pierde a dos alternativas.

Además, ante el conjunto cordobés tampoco podrá estar el lateral derecho Marcelo Weigandt, ya que en el último partido ante Banfield- que fue derrota para el Lobo 2 a 1- el jugador fue expulsado por doble amonestación.

Sin embargo, estas no serían las últimas bajas en Gimnasia, teniendo en cuenta que los dos futbolistas que componen la zaga central se encuentran recuperándose de sus lesiones. Por un lado, Paolo Goltz sufrió un edema sobre una cicatriz de desgarro antiguo en el cuádriceps derecho en el partido ante el Taladro y , en caso de jugar ante Talleres, llegaría con lo justo.

En tanto, el otro defensor que está recuperándose de su lesión es Germán Guiffrey quien presenta un edema en el aductor de pierna derecha.

⚕️Parte médico Plantel Profesional



Paolo Goltz: presenta un edema sobre cicatriz de desgarro antiguo en el cuádriceps derecho.



Germán Guiffrey: presenta un edema en el aductor de pierna derecha.



Matías García: Úlcera traumática en el ojo izquierdo. — #Gimnasia133 (@gimnasiaoficial) December 23, 2020

El partido ante Talleres será fundamental para Gimnasia de la Plata, dado que el Lobo se encuentra tercero en la tabla de posiciones de la zona "B" de la fase campeonato con 3 puntos y cosecha la mitad de las unidades que tiene el líder Banfield, quien es escoltado por el Tallarín con cuatro unidades.

En las próximas dos fechas, Gimnasia visita a San Lorenzo el lunes 4 de enero a las 19.20 y cierra la fase campeonato de local ante Atlético de Tucumán, con fecha a confirmar.