Los argentinos Luciano Acosta y Cristian Espinoza marcaron en la fecha 25 de la MLS. Además, su compatriota Julián Carranza se fue expulsado.

A días de la presentación de Lionel Messi en Inter Miami, de la MLS, finalizó la fecha 25 del campeonato con varios argentinos como protagonistas. Luciano Acosta (ex Boca y Estudiantes de La Plata) y Cristian Espinoza (ex Huracán y Boca) marcaron, ambos de penal, mientras que Julián Carranza (ex Banfield) se fue expulsado por un encontronazo con un rival.