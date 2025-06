Boca aceleró y le hizo una oferta a Leandro Paredes

El presidente de Boca se propuso hacer un esfuerzo económico mayor al de seis meses para que vuelva a Boca sí o sí en este mercado de pases. La diferencia de pretensiones para el salario del jugador fue el gran escollo de la última negociación y no quiere que vuelva a ocurrir ese problema. De hecho, se lo dejó en claro al campeón del mundo en la comunicación que tuvieron previa al partido de la Selección Argentina con Colombia.

Riquelme le propuso a Paredes un contrato de tres años y medio, con un salario similar al que cobra actualmente en Roma. Es decir, un número superador al que incluso había pedido el propio jugador en su momento y Román le había bajado el pulgar. Con el ofrecimiento de palabra hecho, no habrá más movimientos por parte de Boca y ahora la pelota quedó completamente del lado del mediocampista de 30 años.

Si el futbolista le da el ok, Boca ejecutará la cláusula que tiene Paredes en su contrato en Roma especial para el club azul y oro por apenas 3.500.000 de euros. El campeón del mundo deberá responderle al presidente xeneize en las próximas horas para confirmarle donde quiere continuar su carrera. Si cree que este es el momento para volver, cómo hace seis meses, se convertirá en refuerzo del club para el segundo semestre, posterior al Mundial de Clubes.

Paredes no jugará el Mundial de Clubes con Boca si acepta la oferta de Riquelme porque este martes cerrará la lista de buena fe y la dirigencia no llegará con los tiempos para inscribirlo en la lista definitiva de 35 jugadores, en la cuál habían dejado un lugar vacante por él. Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, le dio el visto bueno al jugador si quiere volver al fútbol argentino.

“No nos metemos en la decisión de los jugadores, porque detrás de una decisión, hay familiares. Lo que nosotros vamos a valorar, si él vuelve, es su rendimiento. Si ellos nos quieren contar, nos cuentan, pero no es importante dónde esté, sino que juegue. Si vuelve, para el fútbol argentino es espectacular: otro Campeón del Mundo más, pero no puedo ir más allá porque no tengo mucha información”, aclaró Scaloni durante la conferencia de prensa de este lunes, previa al partido entre su equipo y Colombia.