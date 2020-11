Guillermo "Pol" Fernández se va de Boca

El volante no llegó a un acuerdo con la entidad de la Ribera y su futuro estaría en el Celta de Vigo, club en el que podría reencontrarse con Eduardo Coudet, quien ya lo dirigió en Racing.

El mediocampista Guillermo "Pol" Fernández no continuará jugando en Boca Juniors, ya que el club no hará uso de la opción de compra, ya que el futbolista comunicó que no quería continuar en la institución.