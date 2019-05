Gustavo Alfaro: "Ponga a quien ponga, siempre me van a criticar"

El entrenador boquense, Gustavo Alfaro, ponderó a sus dirigidos y explicó que para todo lo que tienen que jugar "no alcanza con once" y vaticino, para el jueves, "un partido tenso"

Una vez más, el técnico Gustavo Alfaro fijó postura. Cada declaración suya se parece a una declaración de principios y en este caso no fue la excepción. La mayor parte de la conferencia de prensa, giró en torno a los cambios en las distintas y en ese caso, el entrenador sostuvo que: “Empezamos esta seguidilla ante Estudiantes de Río Cuarto y cerraremos en diez días ante Paranaense con cuatro objetivos distintos. Entonces debíamos demostrar que todos estamos dispuestos a salvar al equipo, porque no nos alcanza con once.. Es obvio que no es lo mismo tener a Tevez, Zárate, Marcone, por ejemplo, que no tenerlos.. Pero todos están rindiendo en buen nivel. Convivo con los jugadores más que con mi familia y sé como están. Veo a los jugadores convencidos y yo también lo estoy”.