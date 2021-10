Hizo un gol, se lo dedicó a Tinelli y pidió conocerlo, ¿por qué lo idolatra tanto?

Leandro Reymundez, quien juega en Cerro que milita en la Segunda división de la Liga de fútbol de Uruguay ingresó desde el banco de los suplentes y le dio el triunfo por 2 a 1 ante Atenas pero su tanto quedó eclipsado por su festejo; se levantó la camiseta y debajo tenía lista otra que decía: "Marcelo Tinelli me gustaría conocerte. Sos mi ídolo".

Como era de esperar, las fotos de la inusual dedicatoria se viralizaron y al arrobar al animador de Showmatch hubo respuesta; el propio Tinelli le respondió: "Qué emoción Leandro querido!! Por favor, quiero conocerte yo también!! Combinemos cuando vaya para Uruguay o te venís para acá. Felicitaciones por el gol y por la hermosa familia".

Las bromas y burlas en redes sociales siempre están a la orden del día y no se hicieron esperar. ¿Por qué Reymundez idolatra al conductor argentino y lo querría conocer? ¿Acaso es tan cholulo? No, hay una historia mucho más personal detrás.

"A Tinelli lo admiro de chico, pero voy a explicar porque (sic) se convirtió en mi ?ídolo. Todos saben que este año ha sido una tortura para mi, y tuve meses duros, solo en un país que no era el mío...", explicó mediante un posteo.

"Aparte de todo el apoyo de mi familia fue fundamental, Tinelli y su gente, y su entorno toda la vida han ayudado a gente de cierta manera, a mi desde chico me saca una sonrisa, y hasta el día de hoy pero, cuando estaba solo sin nadie, triste, angustiado sin encontrarle explicación a la situación miraba sus programas, los de antes, los de jodas sanas y divertidas, y los de ahora", agregó y dijo que de esa forma "no estaba tan torturado".

Cerro-Gol-Tinelli-03.jpg

En declaraciones a radio Sport 890, Reymundez añadió que "cuando mi mundo estaba muy mal en Chile, la estaba pasando mal, él me hizo sacar una sonrisa cuando estaba muy triste, él no lo sabe pero a mi me hizo muy bien ver su programa estando allá".

Y agregó que "el otro día mi hija de cinco años me dijo 'Papá quiero ver a Tinelli', y a raíz de eso me hice la remera, la hice hoy (por ayer), jugué cinco minutos e hice un gol, no podía creerlo".

Antes de irse a dormir, el jugador recibió un llamado que comenzó a cristalizar su sueño: "Me llamó el Chato Prada (productor de Tinelli) para decirme que me iban a llamar del programa. No puedo creerlo".

Cabe recordar que en el último año varios futbolistas uruguayos se quitaron la vida producto de la depresión, y el caso más resonante fue el del exgoleador de Godoy Cruz, Santiago "Morro" García.