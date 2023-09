Independiente: Mauricio Isla entrenó de manera diferenciada y es duda contra Racing

El defensor chilena de 35 años tiene una sobrecarga muscular que le impidió formar parte del conjunto en el polémico empate sin goles ante "La Gloria" en el que el público del "Rojo" protestó porque no le cobraron dos supuestos penales en los últimos minutos del cotejo.

El ex lateral de Juventus de Italia y de la selección de su país, entre otros elencos, es uno de los refuerzos de Independiente en la segunda mitad del año y se transformó en una pieza clave en el armado del equipo del entrenador Carlos Tevez.

Este lunes, Isla se sumó a los futbolistas que no pudieron trabajar a la par de sus compañeros como el también defensor Ayrton Costa (se recupera de un desgarro en el bíceps femoral izquierdo), y los volantes Baltasar Barcia (lesión en el recto anterior del cuádriceps izquierdo) y Santiago Toloza (esguince de tobillo), entre otros.

A su vez, la institución de Avellaneda confirmó durante esta jornada el desgarro en el aductor de la pierna izquierda del juvenil Santiago Hidalgo, lesión que se produjo el jueves pasado en el partido de Reserva ante Racing. El delantero estará al menos 21 días en recuperación.

Independiente reúne 11 puntos y está segundo en la Zona A y enfrentará a Racing Club, que tiene las mismas unidades y lidera la Zona B. El partido corresponde a la fecha de clásicos y se disputará en el Cilindro de Avellaneda, desde las 19.

Carlos Tevez: "No desconfío de ningún árbitro

El entrenador de Independiente aseguró que no desconfía de "ningún árbitro", a pesar de las dos jugadas polémicas en contra de su equipo en el empate sin goles ante Instituto de Córdoba, por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

"No desconfío de ningún árbitro. A veces te perjudican y a veces te favorecen, no veo mala leche. Me enfoco más en lo que hicimos nosotros", declaró el DT sobre las jugadas protagonizadas por Braian Martínez, anulada por el VAR luego de que el árbitro Darío Herrera cobrara inicialmente penal, y por Alexis Canelo.

Carlos Tevez.jpg Carlos Tevez habló luego del encuentro que Independiente empató 0-0 con Instituto de Córdoba.

"Revisé las dos jugadas. La de Martínez para mí no es penal, está bien, pero la de Canelo sí", opinó el técnico del "Rojo". "Pero es bueno que nos haya pasado ahora, así puedo ver que dicen los que afirman que a Independiente lo ayudan porque está Tevez. Ya me están cansando", agregó.

Luego, se refirió al rendimiento de su equipo en el encuentro contra el conjunto cordobés: "Hay partidos que los tenemos que luchar. En el segundo tiempo levantamos la intensidad y se vio un mejor Independiente". E hizo referencia al choque ante Racing Club: "Sabemos que el clásico es especial para el hincha, como para el jugador y para mí".