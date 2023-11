¡Insólito! Mike Tyson viajó a Polonia para comprar palomas

El exdeportista siempre ha expresado su pasión por las palomas y esta era una oportunidad única para él. El usuario de Instagram Teamkypetalk, confirmó que el exboxeador había ido a comprar 100 ejemplares. “Nadie habría predicho tal giro de los acontecimientos hoy”, escribió sorprendido.

Poco después, el portal de noticias locales MyLomza dio con uno de los hombres que trabaja en el lugar, que le confirmó que Iron Mike se había hecho presente.

Tyson voló hasta el pueblo polaco para comprar palomas: “La cuestión de exportar aves a un tercer país no es fácil, la enfermedad de Newcastle y HAPI restringen el libre comercio de estos animales”, contó uno de los veterinarios del lugar al sitio.

tyson.png El viaje de Mike a Polonia.

La elección de ese criadero no fue una casualidad ya que justamente Polonia es uno de los países que más sabe a acerca de criar palomas. Cracovia, su antigua capital, es considerada la ciudad con más palomas del Viejo Continente.

El fanatismo del norteamericano por estas aves data desde que era joven: “Las palomas eran mi escape. Yo era gordo y feo y los chicos me molestaban todo el tiempo. La única alegría que tenía eran mis aves”, contó en 2017 cuando recordó que su primera pelea surgió después de la muerte de su paloma Julius.

“Dejé un momento la jaula en la puerta de mi casa y entré a buscar algo. Cuando regresé, vi a un hombre de saneamiento meter la jaula en la trituradora del camión. Lo fui a buscar y lancé a su sien una titánica mano derecha que lo dejó fuera de combate” detallaba quien fue campeón mundial de peso completo.

Hasta una vez rompió una relación amorosa por las palomas. "Estaba saliendo con una joven y me dijo: 'No sé por qué estás volando esos malditos pájaros, deberías comértelos'. Ella agarró uno y cocinó uno y procedió a comérselo, y yo simplemente no pude hacerlo. Simplemente no era lo correcto. Por eso ya no es mi mujer", reveló.