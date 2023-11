Lionel Messi: "Todos queríamos ser como Maradona, ninguno llegó a ser como él"

El evento, que se desarrolló en las instalaciones del Inter Miami (el equipo de Leo), fue organizado por Adidas, que patrocina al campeón del mundo y al francés.

Diego Armando Maradona

Messi: “Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial porque hablás del 10 y se te viene Maradona a la cabeza. Todos los que crecimos de chiquitos con el fútbol queríamos ser como él. Si bien ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Intentar copiarlo, lo que hacía Maradona... Era el jugador que nosotros admiramos y veíamos más allá de las edades. Yo a Diego lo vi poco, cuando fue a Newell's en su etapa final, yo tenía 6 o 7 años. Igual que en el Mundial del 94, yo era chico. Si bien después vi videos con todo lo que significa, por más que no lo haya visto, yo lo vi poco pero hay gente que no lo vio nunca, es nuestro referente, nuestro ídolo. El Diego es algo muy fuerte que va a seguir estando por muchísimos años más sin dudas. Está presente de generación en generación. Mis hijos saben de él sin haberlo visto nunca, solo por video o lo que les contábamos. Para nosotros es muy importante su figura por cómo representó a Argentina y por cómo somos los argentinos”.

Zidane: “Maradona era un ídolo para todo el mundo, no sólo para los argentinos. Entonces para ustedes hablar de Maradona, y sobre todo vos con lo que has hecho, al final es muy bonito. De pequeños queríamos tener todos el número 10. Es líder”.

Maradona-Messi.jpg Diego Armando Maradona dirigió a Lionel Messi en la Selección Argentina durante Eliminatorias y en el Mundial de Sudáfrica 2010. Archivo.

Los ídolos de la infancia de ambos: Enzo Francescoli y Pablo Aimar

Zidane: “Porque jugaba en el Marsella era Enzo Francescoli. Uno de mis hijos se llama Enzo. Él jugaba en el Marsella, yo tenía 13 antes de ir a Cannes donde empecé a jugar y él estaba en el Marsella, cuando lo vi dije, quiero ser como él. Era muy elegante, cómo manejaba la pelota, digo esto no se ve mucho”.

Messi: “Bueno yo era chico también, pero lo vi en la época de River, que ganaban todo en ese momento. Tenían un equipazo. Lo aman en River, hoy por hoy sigue en el club trabajando. Tuve la suerte de conocerlo y es una gran persona. En esa época de River, si bien era chico, me acuerdo que era una locura. No sé si fue su última etapa en River”.

Zidane: “No había muchos extranjeros en Francia, cuando vino Enzo, un sudamericano, ya vimos que era otro fútbol, diferente. Hacía cosas con el balón que era un mago. Yo quería hacer lo mismo”.

Messi: “Siempre dije que me gustaba mucho Aimar, que llegaron a jugar juntos con Enzo. Después fue al Valencia. Un jugador que me encantaba su manera de jugar, al que seguía, jugaba en un River también que tenía un gran equipo y él destacaba mucho. Sacando a Diego (Maradona), que era un caso aparte y para nosotros primero es Diego y después el resto, Pablo (Aimar) era una persona que admiraba mucho como jugador. Incluso en esa época por ahí no seguía tanto de chico el fútbol europeo, cuando vas creciendo y te vas dando cuenta de más cosas, ahí sí empezás a ver mucho más fútbol de Europa. Pero en ese momento era local, de Argentina, y Pablo me gustaba mucho”.

L3T7KR2Z25B3PBPQ5MEA6BRIHY.jpg

El 30 del PSG y el 5 del Real Madrid

Messi: “El 10 sigue siendo una camiseta especial. Yo estaba muy acostumbrado a usar la 10 en Barcelona, en la Selección, pero cuando llegué a París no. Si bien no me importaba y no pasaba nada, extrañaba un poco el tener mi número porque lo había usado toda la vida pero me fui acostumbrando, porque el 30 era una camiseta significativa. Yo empecé con el 30, debuté con el 30 y tenía algo especial”.

Zidane: “Cuando te pones la 10 es una presión más, pero para el que sabe no pasa nada. Al que no sabe, si le pones el 10 es más presión. Yo cuando llegué a Madrid la 10 la tenía Figo. El 5 me gustaba, pero al final importa lo que hiciste en el campo.

Messi: “Lo hiciste importante al 5, pero también era raro ver a otro con el 5...”

Zidane: “Ver a un centrocampista con el 5 también es medio raro. A Florentino (Pérez) no le gusta nada ver jugadores con el 30, 35... Le gusta a la antigua, del 1 al 11 y ya está. Al final el 5 para mí ahora es fuerte porque es mi historia con el Madrid. El 10 bien pero el 5 también. El 21 de la Juve no me acuerdo mucho”.

La conversación táctica sobre el 10

Zidane: “Hoy en día no es tan importante el número 10″

Messi: “Claro, hay muchos equipos que juegan con 4-3-3 y los 10 son más interiores… o en el 4-4-2 lineal no entra tampoco. Ahora se transforman en interiores o en extremos falsos. Pero el 10 nuestro o el que caracterizaba siempre al 10 argentino, media punta, enganche (Riquelme, Aimar) hay pocos, se perdió mucho”.

Messi: “El fútbol cambió mucho, la manera, los sistemas, desde chiquitos empiezan con 4-3-3 o así. Por ahí el número 10 que es muy característico no entra en ese sistema. De esa manera se perdió la formación de esos jugadores”.

Zidane: “El 10 lo que tiene que tener es un poco de magia, como vos. Porque es el líder del equipo, tiene que crear. Lo que vos tenes, el 10 tiene que ver algo que los demás no. Para mí esa es la diferencia que vos tenes con los demás. Que los jugadores vean lo que hay que hacer antes de recibir el balón. Tu sabías lo que ibas a hacer y esos lo hacen pocos. El 10 tiene que representar eso. Mientras un líder pueda hacer eso, es mejor para el equipo”.

Un partido que volvería a jugar: la final del Mundial 2014

Messi: “Las cosas pasan porque tienen que pasar, no me arrepiento de nada, de todo el recorrido y el camino que me tocó hacer. Tuve la suerte de tener muchas alegrías, tristezas también en el camino por no haber conseguido el objetivo, pero si se dio así es porque tenía que ser así. Pero así y todo, la espinita de la final del 2014, en el Mundial... Si bien la pude dibujar un poco después con este Mundial, va a quedar ahí. Por decir uno”.

Zidane: “Lo hiciste en el 2022, cambiaste la historia. Ya está”.

Gol en Champions o Mundial

Messi: “No, obviamente... Depende el momento. Siempre es especial hacer goles, tanto en competiciones europeas como en un Mundial. Obviamente en un Mundial es más especial por el contexto, lo que significa, pero depende el partido. Capaz te toca hacer un gol en la final de Champions... Obviamente ese gol en la final fue lo máximo, hacer un gol en la final del Mundial es lo máximo. Los dos podemos decirlo”.

El jugador más difícil que enfrentó Zidane

Zidane: “No el más duro, pero sí más difícil en el sentido que era muy bueno, no duro en el sentido que te quería pegar. Paolo Maldini. Era muy listo, inteligente en el campo, a veces estaba de frente a él... ¡Y Thuram! Pero él sí que era duro”.

Messi: “Yo jugué con Thuram... ¡Fuerte eh!”.

Zidane: “Pero cuando lo tienes en tu equipo estás contento... Si está enfrente, no”.

Messi: “Ustedes en ese Mundial tenían un equipazo”.

Zidane: “Sí, en el 98 todos. Había muchos jugadores que jugaban en los mejores equipos”.

GADA5XMXZFCRJMLO4KOKCMEVM4.jpg

El mejor partido de la carrera de Zidane

Zidane: “Es muy complicado elegir uno. Hay un partido cuando estaba en la Juve, contra el Ajax, una semifinal de Champions League. Ganamos en Turín 4-1. No hay mucha gente que se acuerde”.

Messi: “Pensé que ibas a decir alguno del Mundial”.

Elogios cruzados

Zidane: “Leo es magia. Es lo que me gusta, no estamos todos los días juntos pero hoy es un día importante para decirle la admiración que tengo por él. Es pura magia, sabía lo que había que hacer y ver a alguien así… casi sabía lo que iba a hacer cuando lo miraba. Cuando lo veo hacer eso digo, esto ya está. Es lo que quiere ver la gente en el fútbol, un jugador como pocos”.

Messi: “Para mí Zidane es uno de los más grandes de la historia. Siempre lo admiré y lo sufrí también cuando estaba en el Madrid porque yo era del Barcelona. Me acuerdo la época de los Galácticos, de la Copa Europa, que tenían un equipazo, pero él siempre fue un jugador diferente, tenía arte, magia, todo. No es porque esté acá pero para mí es uno de los más grandes de la historia. Tengo muchos recuerdos de él”.

El recuerdo de sus padres

Zidane: “Mi papá me regaló mi primera pelota y mis primeras botas. Más que el balón, me acuerdo, pero las botas me acuerdo perfectamente porque eran muy caras. Él separaba un poco de dinero para comprarme las botas”.

Messi: “Justo hablaba hoy con Seba Saja, que estábamos entrenando, del sacrificio que hacen los padres. Hoy que soy padre y tengo la suerte, y el tiempo, de poder acompañar a mis hijos al entrenamiento o irlos a buscar al colegio. El esfuerzo y sacrificio que hacen los padres por los hijos, los viajes, llevarlos a entrenar sin descansar. Venir de trabajar y salir corriendo par un lado, para el otro. El fin de semana llevarte a cualquier lado a jugar”.

Zidane: “¿Te acuerdas de eso? ¿Tu papá te llevaba siempre?”.

Messi: “Sí, claro. Me acuerdo. Muchas veces me llevaba mi mamá también porque mi papá no podía, trabajaba, pero me acuerdo de mi papá se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, volvía 4 o 5 de la tarde. Como llegaba, tomaba unos mates rápido y nos íbamos a entrenar. Así casi toda la semana. Es un esfuerzo grande para todos los padres que hacen cualquier cosa por sus hijos. Esto es una muestra más, hay muchos de esos padres que hacen cualquier cosa para que sus hijos tengan unos botines, una pelota. Es increíble”.