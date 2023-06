James Rodríguez jugaría en Boca a mitad de año

"La propuesta era comprar los derechos del jugador, un contrato con una suma importante de dinero, que está muy cercana a la que se rumoreó le hizo Botafogo. La tarea era conseguir al jugador y hacerlo jugar en un gigante de Argentina, antes de llevarlo nuevamente al fútbol de España. El grupo de empresarios pone el billete y se lo entrega a Boca Juniors", informó Hernández Bonnet en Blu Radio.

"Sería un contrato a tres años, la operación está montada. El gran esfuerzo lo hacen los empresarios, Boca no", agregó el comunicador.

De esta manera, de concretarse su llegada, Jorge Almirón tendría una pieza clave para afrontar la segunda etapa de la Copa Libertadores, la Liga Profesional y Copa Argentina.

No obstante, otros medios como el diario As de Colombia, aseguran que el futbolista efectivamente se iría de su actual club, el Olympiakos de Grecia, pero su destino podría no estar en Boca sino en algún club de la MLS o bien de la poderosa liga de Brasil.

Boca recibió una segunda oferta del Anderlecht por Luis Vázquez

Luego de que el Consejo de Fútbol considere insuficiente la primera oferta del conjunto belga por el atacante, los europeos volvieron a la carga con un segundo ofrecimiento que, de todas maneras, todavía no dejaría conforme al Xeneize.

La segunda oferta del Anderlecht rondaría los siete millones de dólares por el 70 por ciento del pase de Vázquez, cinco millones de entrada y dos millones más por objetivos. Cabe mencionar que el primer ofrecimiento había sido de cinco millones por la totalidad de su ficha, algo que Boca consideró insuficiente de entrada.

¿Por qué el club de La Ribera cree que es poco dinero? Porque no es el dueño de la totalidad de la ficha del jugador: tiene el 70 por ciento de su pase, mientras que el 30 por ciento restante es de Patronato, club de origen del juvenil.