Jorge Bermúdez: "Yo voy a bancar a muerte a Román hasta el último día"

"Nosotros no entramos al vestuario a sacar las alineaciones del equipo. Nuestra labor es dirigencial y administrativa, no entramos en áreas que no nos corresponden", aclaró el exfutbolista colombiano, múltiple campeón con el Boca que dirigía Carlos Bianchi, en una entrevista mano a mano con Super Mitre Deportivo , por Radio Mitre.

El ex capitán "Xeneize" y una de las voces de peso en el Consejo de fútbol, que además integran otros exfutbolistas como Marcelo Delgado y Raúl Cascini, aclaró varios temas inherentes a la actualidad de Boca, incluida su relación con Riquelme y con el capitán del equipo Carlos Tevez, con quien protagonizó varios cruces dialécticos.

"Boca tiene al entrenador bicampeón del fútbol argentino, si nosotros nos quejamos o los de afuera lo cuestionan entonces que podrían decir de los otros entrenadores de nuestro fútbol. Nuestras opiniones no son autoritarias ni obligaciones para el entrenador, no entramos en su decisión”, aclaró el "Patrón", de 49 años.

"Más allá de que Boca tuvo momentos buenos y menos buenos, nunca estuvo en duda la continuidad de Russo. Los dolores de cabeza de Russo son también nuestros dolores de cabeza", aclaró el colombiano.

"Me sorprende que digan que no hay dialogo con el plantel, siendo que hablamos todos los días, es todo mentira. Con Russo mantenemos charlas periódicas y con los futbolistas cada vez que es necesario", afirmó Bermúdez.

"Es una pena porque con los rumores infundados y algunos mal intencionados se le hace mal al hincha. Entonces el hincha piensa que a (Julio) Buffarini lo colgaron por culpa nuestra, que Almendra no quiere jugar en Boca también por responsabilidad del Consejo de fútbol o que (Cristian) Pavón se quiere ir y otra vez nos culpa. Esto no es así, no es cierto", añadió Bermúdez.

image.png Los laderos de Riquelme: Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y el Chelo Delgado

En cuanto a la influencia de Riquelme, vicepresidente segundo de Boca y responsable del área fútbol, el colombiano aclaró que no toma las decisiones sólo sino que escucha su opinión, la de Delgado y la de Cascini.

"Siempre y hasta el último instante quiere escuchar nuestra opinión. Se toma hasta el último minuto para decidir, por eso lo voy a bancar a muerte a Román hasta el último día“, subrayó Jorge Bermúdez.

Y también declaró: "Riquelme es el que maneja toda la parte de fútbol pero por arriba de todos nosotros esta el presidente Jorge Ameal. Román no es la máxima autoridad. La máxima autoridad es Ameal. Todo se le comunica al presidente".

En cuanto a Tevez, Bermúdez indicó que "cada vez que lo cruza en el predio de Ezeiza lo saluda" y destacó que por encima del Consejo de Fútbol "está Boca".

El colombiano se refirió finalmente a la sorpresiva salida del club de Mario Pergolini, quien renunció el mes pasado a su cargo de vicepresidente primero.

"Es una lástima que Mario haya tomado esa decisión. Nunca tuvimos una discusión o una pelea, eso no es así", concluyó Bermúdez.

El exdefensor se refirió por último a la posible llegada del uruguayo Edinson Cavani, figura del Manchester United inglés, a Boca en el próximo mercado de pases.

"Veo posible que Cavani venga a Boca, el tema familiar es muy fuerte y depende únicamente de él", indicó finalmente Jorge Bermúdez.