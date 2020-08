Juanfer Quintero ya no entrenará más en River, ¡se va!

El exfutbolista colombiano Faustino “Tino” Asprilla contó que el mismo Quintero, quien tiene hasta el día de hoy para dar su respuesta a la importante oferta que llegó del Shenzhen de China, le avisó que dejará el Millonario este libro de pases.

“El viernes Quintero se va para Miami de vacaciones. No va a entrenar más con River. Hablé con él, me llamó por videollamada una hora y me dijo que iba a hablar con Gallardo para pedirle que lo dejara ir”, dijo Asprilla en declaraciones radiales a un medio de Colombia.

Y añadió: “Es más, el contrato en China ya se lo empezaron a pagar. Quintero es muy amigo del dueño de ese equipo. En 2018 lo querían, pero no se fue por amor a la camiseta. Hace dos años vienen detrás de él y esta vez sí se va a ir”.

Actualmente desde China están firmes en pagar 11.500.000 euros brutos. O sea, un monto que supera los 9.000.000 limpios que pretenden desde Núñez.

Además de los dichos de Asprilla se sumó que Rodrigo Riep, uno de los agentes que tiene Quintero en Argentina, viajó desde Mendoza hacia Buenos Aires para hablar con D’Onofrio y acordar la salida del 10. Básicamente porque en Núñez esperan que el colombiano resigne una deuda de sueldos y primas para que su salida sea de inmediato.

Asimismo, un dato no menor, es que desde Arabia Saudita también están tras sus gambetas aunque la oferta china tiene prioridad.

Por último, tras una charla con el entrenador Marcelo Gallardo, las cartas y voluntades están sobre la mesa. Este fin de semana Juan Fernando Quintero viajará a Miami y, de no haber inconvenientes de último momento, la operación al Shenzhen se concretará.