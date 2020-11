Koeman habló sobre el video de Lionel Messi caminando

Messi caminando la cancha

“A cualquier jugador le pueden sacar una imagen que esté andando. Ni la he visto ni me interesa. Si queréis una polémica, yo no estoy de acuerdo en eso”, defendió Ronald Koeman a su capitán.

“Es el minuto 93. No sé, imágenes las hay de cualquier persona. A mí, me han sacado cabreado y también sentado. Parece que tenemos que estar más pendiente de nuestra imagen que de nuestro trabajo. No estoy de acuerdo. Hay imágenes de todos si se quiere hacer daño”, sentenció el holandés.

Además

Champions League: Barcelona ganó pero la actitud de Messi generó polémica