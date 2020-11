Los medios españoles se hicieron eco de las imágenes de Messi. En el programa el Larguero, que se emite por la cada Ser, apuntaron al hastío que estaría sintiendo el DT Ronald Koeman: "Koeman ha dicho que si presionamos tenemos que presionar todos. ¿Quién es el que no presiona? Messi. Leo ya no llega, porque no puede regatear a tres jugadores y meterla dentro. Si se habla de que todo el mundo tiene que presionar, entonces hay que señalar a Messi. Leo tiene un impacto y es el mejor jugador de la historia, pero poco a poco tiene que ir perdiendo peso en el equipo. Y esto va a ser traumático".

Tras el triunfo ante el Dinamo Kiev - tercero consecutivo en la Champions League- con goles de Messi y Piqué, Koeman se refirió al juego del Barcelona: "Tenemos que jugar mejor y mejorar el juego sin balón porque hoy no hemos estado bien en este sentido. Si presionamos tenemos que hacerlo con todo el equipo. Si hay dudas, lo aprovecha el rival. Hasta ahora habíamos estado bien defensivamente, pero jamás nos habían creado tanto peligro".