El video del defensor de 32 años sería del este domingo por la noche y fue publicado por el diario británico The Sun, que asegura que podría ser denunciado y afrontar hasta dos años de cárcel.

Los hechos se destaparon este miércoles, cuando el citado medio publicó el video en el que se ve bien cómo Walker, casado con Annie Kilner, en estado de ebriedad besó y manoseó a una mujer. Además, se bajó la ropa y le mostró su miembro.

Un día antes, el Manchester City de Walker le había ganado 2-0 al Newcastle, por la Premier League. Un triunfo tras el que Guardiola les concedió "dos días libres en casa. No quiero verlos, ellos no quieren verme". Lo que no esperaba era que sucediera esto con uno de sus dirigidos.

Walker pasó 90 minutos bebiendo tragos y realizando los hechos anteriormente mencionados. "Aunque Walker puede afirmar que su exhibicionismo fue una broma, podría ser interrogado por exposición indecente, que, si se prueba, conlleva una pena máxima de dos años en la cárcel", informa el sitio inglés.

Teresa Parker, de la asociación 'Women's Aid', explica en el diario que "ya sea para conmocionar, para reírse o para intimidar, para las personas afectadas por la exposición indecente puede haber efectos a largo plazo, malestar y trauma. Puede darle a la persona que se expone una sensación de poder en la situación. Y si no hay repercusiones, posiblemente les dé la confianza para ver qué pueden hacer la próxima vez".